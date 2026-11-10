엠플러스, 550억원 중장기 투자재원 확보… 3대 신성장동력 지원 자금력 강화

이차전지 조립장비 전문기업 엠플러스가 10일 총 550억원 규모의 중장기 투자재원을 확보하고 방산·전고체 배터리·자율이동로봇(AIMR) 등 3대 신성장동력 사업에 대한 선제적 자금 유동성을 확보했다고 밝혔다.

엠플러스 본사 전경. 엠플러스 제공

이번 자금조달은 신용보증기금을 통한 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 200억원(금리 5.32%, 만기 3년)과 신한은행 장기자금 150억원(금리 4.87%, 만기 3년) 등 복수의 채널을 통해 이루어졌다.

앞서 상반기에는 DB증권을 인수기관으로 200억원 규모의 무보증 사모사채(금리 5.8%, 만기 2년)를 발행한 바 있다. 이로써 총 550억원 규모의 중장기 투자재원이 평균 금리 약 5.37%대로 확보됐다. 엠플러스는 확보한 자금을 방산·디펜스, 전고체 배터리 조립장비, 자율이동로봇(AIMR) 등 성장사업의 수주 확대에 활용할 계획이다.

특히 2027년 대규모 수주 확대에 앞서 선제적으로 유동성을 확보함으로써 신규 프로젝트 수주 역량을 강화한다는 전략이다.

방산·디펜스 분야에서는 미국 방산 시장 진출을 본격 추진하고 있다. 고마진·고진입장벽의 특수목적 배터리 시장으로 포트폴리오를 확대하는 전략으로, 의미 있는 수주 성과가 조만간 가시화될 것으로 기대하고 있다. 지난 10월에는 유럽 글로벌 배터리 기업 A사로부터 방산·다목적 특수 모델용 각형 노칭·스태킹 장비 공급 계약을 수주한 바 있으며, 관련 수주 규모를 약 250억원까지 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

전고체 배터리 분야에서는 글로벌 고객사가 2030년부터 전고체 배터리 탑재 라인업을 본격 선보일 것으로 예상되는 가운데, 조립 및 전극라인 수주를 확보했다. 자율이동로봇(AIMR) 분야에서는 이차전지 조립장비 사업에서 축적한 기술력에 AI를 접목한 자율제조 시스템을 확장하고 있다. 2027년 의미 있는 수주 성과가 나올 것으로 기대하고 있으며, 피지컬AI 시대에 대응한 신사업으로 중장기 성장동력을 확보해 나간다는 구상이다.

엠플러스 관계자는 “수주총액의 50% 가량의 운용자금이 필요한 반면, 산업 특성상 단기차입에 의존할 수 밖에 없는 업계 상황에 금번 중장기 자금조달은 이례적으로 긍정적이다” 라며 “탄탄한 재무구조를 기반으로 2027년 수주 확대를 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.

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