성북구, 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 위한 ‘2026 사랑의 김장 나눔 행사’ 성황 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 서울 성북구 삼선동 성북구청 바람마당에서 열린 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 위한 ‘2026 사랑의 김장 나눔 행사’에서 이승로 성북구청장과 새마을부녀회원 등 150여 명이 어려운 이웃들에게 전달할 김장김치를 정성껏 담그고 있다. 이날 담근 김장김치는 한부모가정 등 복지사각지대에 놓인 취약계층 700세대에 가구당 9~10kg씩 전달돼 겨울철 먹거리 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

올해로 24회째를 맞는 사랑의 김장 나눔 행사는 2003년 처음 시작된 이래 지역사회가 함께 어려운 이웃을 살피고 온정을 나누는 성북구의 대표적인 겨울철 나눔 행사로 자리매김했다.

지역사회의 꾸준한 후원도 눈길을 끈다. 삼선동 식자재 유통센터 홍기봉 대표는 2003년부터 매년 3,000포기 이상의 김장배추를 후원하며 24년째 변함없는 이웃사랑을 실천하고 있다.

이승로 성북구청장은 “24년이라는 긴 시간 동안 이웃사랑을 실천해 주신 새마을부녀회원들과 후원자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “정성껏 담근 김치가 어려운 이웃들의 겨울나기에 든든한 힘이 되길 바라며, 앞으로도 소외되는 이웃 없이 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다.

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