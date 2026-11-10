'교제폭력 구속' 30대男, 결혼후에도 손찌검…구속영장은 기각

과거 교제 폭력으로 구속된 뒤 벌금형을 선고받은 30대 남성이 수개월 만에 아내를 폭행한 혐의로 공소청에 넘겨졌다.



경기 부천원미경찰서는 최근 상해 혐의로 30대 A씨를 불구속 입건해 공소청에 송치했다고 10일 밝혔다.

순찰차. 연합뉴스

A씨는 지난 9∼10월 부천시 원미구 자택에서 두 차례에 걸쳐 아내인 30대 B씨의 눈 주위를 때려 다치게 한 혐의를 받고 있다.



신고를 받은 경찰은 법원의 결정을 받아 A씨에게 임시조치 1∼3호를 내렸다. 임시조치 1호는 피해자의 주거지로부터 퇴거 등 격리, 2호는 주거지와 보호시설 등으로부터 100ｍ 이내 접근 금지, 3호는 전기통신을 이용한 접근 금지다.



또 경찰은 재범 우려가 높다고 보고 A씨의 구속영장을 신청했으나, 법원은 "도주 우려와 증거인멸 우려가 없다"며 영장을 기각한 것으로 알려졌다.



앞서 A씨는 지난 1월 결혼 전 B씨를 주먹으로 때려 코를 다치게 한 혐의로 구속기소됐다.



이후 재판 과정에서 B씨가 선처를 호소하면서 벌금형을 선고받은 것으로 전해졌다.



경찰 관계자는 "피해자에게 스마트워치 지급과 치료비 및 주거 지원 등 보호 조치를 했다"고 말했다.

<연합>

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