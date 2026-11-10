코스피·코스닥, 4%대 급등 마감…급락딛고 4거래일만 반등

미국 중간선거에서 민주당이 압승한 이른바 '블루 쓰나미'에 따른 데이터센터 지연·차질 우려로 최근 3거래일 연속 급락했던 코스피가 10일 반등에 성공했다.

이날 코스피는 전날보다 220.28포인트(4.39%) 오른 5,239.13으로 마감했다.

코스피가 전 거래일보다 220.28포인트(4.39%) 오른 5,239.13으로 장을 마친 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스닥은 저 거래일보다 28.64포인트(4.48%) 오른 667.61로 장을 마쳤다.

4거래일만의 반등이자, 지난달 28일(+374.10포인트·6.63%) 이후 최대 상승률과 상승폭이다.

지수는 전장 대비 228.37포인트(4.55%) 오른 5,247.22로 출발해 한때 5.62% 오른 5,300.92까지 뛰어 5,300선을 터치하기도 했다.

이같은 급등세에 장 초반 유가증권시장과 코스닥 시장에는 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 잇달아 발동됐다.

한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 8.98% 내린 58.19로 마감했다. 장중 한때 58.12까지 낮아지기도 했다.

VKOSPI는 '블루쓰나미' 등 영향으로 반도체 산업에 대한 우려가 커지자 지난 6일 12% 가까이 폭등하며 60선 위로 뛰었다. 하지만 이날 다시 급락한 모습이다.

오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 기준가보다 9.6원 내린 1,337.5원을 나타냈다.

정규장 마감 시점, 외국인은 유가증권시장에서 8거래일 만에 순매수를 나타냈다. 이날 외국인은 코스피를 3천586억원 순매수했다. 기관도 4천979억원 매수 우위로 지수를 끌어올렸다.

반면 개인은 1조3천395억원 매도 우위로 전날에 이어 이틀째 '팔자' 흐름을 이어갔다.

간밤 뉴욕증시에서는 기술주 중심 저가 매수세가 유입되면서 3대 주가지수가 나란히 상승했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 2.15% 상승했고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 2.35%, 2.74% 올랐다.

AMD(13.26%), 브로드컴(8.78%), 마이크론 테크놀로지(6.25%), SK하이닉스 미국예탁증서(ADR·5.53%) 등 주요 인공지능(AI)·반도체 관련주가 강세였다. 필라델피아 반도체 지수는 6.86% 급등했다.

다만 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연계된 스파이로 의심받는 여성 기업인과의 불륜을 인정한 가운데 4.27% 떨어졌다.

AI 인프라 투자의 '풍향계'로 꼽히는 코어위브는 현지시간으로 10일 3분기 실적 발표를 앞두고 5.56% 올랐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 추가공습에 나설 가능성이 매우 낮다고 언급하면서 국제유가가 4∼5%대의 급락을 기록한 점도 위험자산 투자심리에 긍정적이었다.

미 기술주 훈풍에 국내 증시는 반도체 '투톱' 중심으로 상승세를 장 마감까지 이어갔다.

대신증권 이경민 연구원은 "국내 증시는 최근 급락에 따른 저가매수세 유입과 매크로 부담 완화에 힘입어 강한 반등세를 나타냈다"면서도 "다만 미국 10월 CPI(소비자물가지수)와 코어위브 실적을 앞둔 경계심리가 잔존한다"고 짚었다.

그러면서 "이에 국내 증시는 상승 출발했음에도 AI 투자 불확실성과 물가 우려에 추가 상승폭이 제한됐다"고 봤다.

삼성전자[005930]는 전날보다 4.74% 오른 19만8천900원에 거래를 마쳤다. 시작부터 5% 오른 주가는 한때 20만1천500원(+6.11%)까지 치솟기도 했다.

SK하이닉스[000660]는 6.69% 오른 121만2천원으로 마감해 지난 6일 잃은 '120만 닉스'를 되찾았다. 주가는 6.87% 오른 채 출발해 한때 9.33% 오른 124만2천원까지 뛰었다.

SK스퀘어[402340](5.26%), LG에너지솔루션[373220](3.93%), 삼성전기[009150](4.63%) 등 코스피 시장 내 시가총액 순위 상위 종목들은 대체로 상승 마감했다. 삼성바이오로직스[207940](-2.78%), 셀트리온[068270](-3.33%), 신한지주[055550](-0.35%)는 약세였다.

코스피 시장 내 716개의 종목이 상승했으며 하락한 종목은 175개에 그쳤다. 그 외는 보합을 기록했다.

업종별로는 의료·정밀기기(8.53%), 기계·장비(7.65%), 건설(7.15%)가 급등했다. 제약(-1.84%), 음식료·담배(-1.57%), 부동산(-0.27%) 업종은 상승장에서도 유일하게 하락 마감했다.

이날 코스닥 지수는 28.64포인트(4.48%) 오른 667.61로 장을 마쳤다. 역시 4거래일 만의 반등이다.

지수는 22.76포인트(3.56%) 오른 661.73으로 개장해 장 초반 상승률을 5.16%(671.91)까지 높이기도 했다.

코스닥 시장에서는 기관이 2천148억원 매수 우위로 지수에 상방 압력을 가했다. 개인과 외국인은 각각 562억원과 1천470억원을 순매도했다.

전날 16%대로 급락한 코스닥 시총 1위 알테오젠[196170]은 4.69%로 반등했으며, 에코프로[086520](10.23%), 에코프로비엠[247540](8.70%), 주성엔지니어링[036930](7.48%)도 강세였다. 메지온[140410](-0.15%), 펄어비스[263750](-0.16%) 등 일부는 내렸다.

상승 마감한 코스닥 종목은 1천399개, 하락한 종목은 288개였다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 16조1천779억원과 4조4천152억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 7조9천463억원이다.

<연합>

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