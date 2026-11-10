지연수, 생일날 아들 편지에 눈물…“최고의 생일 선물 받았다”

유튜브 채널 ‘지연수의 연수롭다’ 화면 캡처

방송인 지연수가 아들과 함께 특별한 생일을 보내며 애틋한 모성애를 드러냈다.

9일 유튜브 채널 ‘지연수의 연수롭다’에는 ‘지연수 생일에 알바 끝나고 민수와 놀이동산 전지훈련’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 지연수는 자신의 생일을 맞아 아들 민수와 함께 놀이공원을 찾았다. 아들에게 생일날 무엇을 하고 싶냐고 물었고, 민수가 놀이공원에서 퍼레이드도 보고 놀면 행복할 것 같다고 답해 함께 방문하게 됐다고 설명했다.

평소 생일을 어떻게 보내느냐는 질문에 지연수는 엄마가 된 이후 달라진 생일의 의미를 전했다.

그는 “아이를 낳으면 내 생일이 큰 의미가 없어진다. 물론 내 생일도 챙긴다”며 “내가 생일을 행복하게 보내는 모습을 아이가 봐야 그런 어른의 삶을 살지 않겠나. 내가 내 생일을 그냥 지나가면 나중에 내 아이도 그렇게 클 수 있으니 특별한 날은 의미 있게 보내려고 한다”고 밝혔다.

아들과 단둘이 떠나는 놀이공원을 ‘미니 전지훈련’이라고 표현하기도 했다. 지연수는 “짧고 굵은 체력 강화 훈련이다. 내 아이가 보통 체력이 아니라는 걸 잊지 말자는 경고 개념에서 3개월에 한 번씩 하고 있다”고 말해 웃음을 안겼다.

두 사람이 야간 개장 시간에 맞춰 놀이공원을 찾은 데에는 각자의 일정이 있었다. 지연수는 아들이 학교에 간 동안 아르바이트를 했으며, 민수 역시 학교 일정을 마친 뒤 학원을 하루 쉬고 엄마와 시간을 보내기로 했다.

일을 마치자마자 아들과 외출에 나선 만큼 체력적인 부담도 적지 않았다. 지연수는 “아르바이트 끝나고 와서 살짝 힘이 풀렸다. 너무 힘들다”고 솔직하게 털어놨다.

이어 일하고 난 뒤 자신의 모습을 보고 놀랐던 일화를 전하며 “롯데월드 중반부쯤 화장실에서 거울을 보고 놀랐다”고 너스레를 떨기도 했다.

그럼에도 아들과 함께하는 시간에 대한 애정은 남달랐다. 지연수는 “지금 너무 예쁘고 초등학생의 순수한 마음을 지켜주고 싶다”며 “솔직히 중·고등학교에 가면 엄마한테 놀이동산에 가자는 말을 안 할 것 아니냐. 지금 엄마랑 같이 가고 싶다는 게 너무 좋다”고 말했다.

아들의 마음을 알아주는 모습도 훈훈함을 더했다. 민수는 엄마의 표정을 바라보며 “표정은 아닌데 엄마가 마음속으로 행복해 보인다”고 이야기했다.

이에 지연수는 “엄마가 어른인데 즐거워서 방방 뛰면 부끄러워서 담담한 척하고 있다”고 답했다. 이어 “여기 있는 사람들 표정이 다 즐겁다. 기분이 우울할 때는 놀이공원에 와서 힐링하는 것도 좋은 것 같다”고 덧붙였다.

특히 지연수에게 이날 가장 특별했던 선물은 아들이 건넨 편지였다. 그는 “아침에 민수한테 축하와 편지를 받았다. 그것만으로도 오늘 내 하루는 너무 좋다”고 말했다.

편지를 읽던 지연수는 눈시울을 붉혔고, 아들의 마음이 담긴 선물에 감동을 감추지 못했다. 그는 “최고의 생일 선물을 받았다. 뭐가 힘들겠냐”며 아들을 향한 고마움을 전했다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수를 뒀으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육하며 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하고 있다.

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