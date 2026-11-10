갑자기 숨 막히고 심장 뛰는 공황장애…발작 반복되면 치료 필요

공황장애는 환자의 절반가량이 증상 발생 전 스트레스 상황을 경험하는 것으로 알려져 있지만, 뚜렷한 유발 요인 없이 나타나기도 한다. 게티이미지뱅크

갑자기 가슴이 답답해지고 숨이 막히거나 심장이 빠르게 뛰는 증상이 반복된다면 공황장애를 의심해 볼 필요가 있다.

10일 의료계에 따르면 공황장애는 특별한 위험이나 뚜렷한 원인이 없는 상황에서도 극심한 신체적·정신적 증상이 갑자기 나타나는 질환으로, 발작에 대한 두려움이 커지면 일상생활에도 큰 지장을 줄 수 있다.

공황장애는 환자의 절반가량이 증상 발생 전 스트레스 상황을 경험하는 것으로 알려져 있지만, 뚜렷한 유발 요인 없이 나타나기도 한다.

다른 정신질환과 마찬가지로 한 가지 원인만으로 설명하기 어려우며, 뇌의 신경전달물질인 노르에피네프린과 세로토닌의 불균형, 뇌 기능의 변화 등 신경생물학적 요인이 관련된 것으로 보고 있다.

대표적인 증상은 공황발작이다. 가슴 답답함과 호흡곤란, 심장 두근거림, 어지러움 등이 갑작스럽고 극심하게 나타난다. 발작을 경험한 사람은 심장마비나 호흡정지, 뇌출혈 등 심각한 질환이 발생한 것으로 오인해 응급실을 찾거나 관련 검사를 받기도 한다.

검사에서 뚜렷한 신체적 원인이 발견되지 않는 경우도 있다.

공황발작이 반복되면 발작 자체에 대한 두려움뿐 아니라 언제 어디서 증상이 다시 나타날지 모른다는 예기불안이 생길 수 있다. 지하철이나 버스처럼 이동이 어렵거나 답답하게 느껴지는 공간을 피하는 등 회피 행동으로 이어지기도 한다.

이러한 증상과 행동이 일상생활에 영향을 미친다면 정신건강의학과 진료를 받아보는 것이 좋다.

공황장애는 평생 유병률이 1~4%로 알려져 있으며, 정신질환 가운데서도 비교적 흔한 질환이다.

공황장애는 약물치료와 심리치료를 통해 증상을 조절할 수 있다. 급성기 공황발작은 약물치료에 비교적 잘 반응하지만, 약물치료를 중단한 뒤 증상이 재발하는 경우도 있어 의료진과 상의해 치료 기간과 중단 시점을 결정해야 한다.

심리치료 가운데서는 인지행동치료가 효과적인 방법으로 꼽힌다. 공황발작에 대한 잘못된 해석과 불안을 바로잡고, 발작을 유발하거나 악화하는 상황에 점진적으로 적응하도록 돕는 치료법이다. 약물치료와 인지행동치료를 병행하면 증상 관리에 도움이 될 수 있다.

일상적인 관리도 중요하다. 규칙적인 유산소 운동은 신체적 긴장을 완화하는 데 도움이 되며, 복식호흡과 근육 이완 운동 등도 불안 증상을 조절하는 방법으로 활용할 수 있다.

공황발작을 단순히 신체가 심각하게 나빠졌다는 신호로 받아들이기보다 불안 반응의 하나로 이해하고, 증상이 반복될 경우 적절한 진단과 치료를 받는 것이 중요하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지