잠옷은 얼마나 자주 세탁해야 할까. 집에서만 입는 옷이라 며칠씩 입어도 괜찮다고 여기기 쉽지만, 오래 입으면 땀과 각질이 잠옷에 묻어 피부를 자극할 수 있다. 잠옷을 몇 번 입은 뒤 세탁해야 하는지, 세탁할 때 주의할 점은 무엇인지 알아본다.

잠옷은 땀과 각질이 묻을 수 있어 주기적으로 세탁해야 한다. 클립아트코리아

◆ 잠옷, 얼마나 자주 빨아야 할까

잠옷에서 냄새가 나지 않으면 세탁하지 않아도 된다고 여기는 사람들이 있다. 영국 매트리스 업체 에르고플렉스가 2015년 18~30세 약 2500명을 대상으로 한 설문에서 남성은 평균 13일, 여성은 17일마다 잠옷을 세탁한다고 답했다. 잠옷에서 냄새가 나지 않으면 세탁할 필요를 느끼지 않는다고 답한 비율은 남성 50%, 여성 41%였다.

미국 세탁협회(American Cleaning Institute)는 잠옷을 보통 3~4회 입은 뒤 세탁하도록 안내한다. 영국 레스터대 임상미생물학 교수 프림로즈 프리스톤 박사는 “가능하면 잠옷을 매일 갈아입는 것이 좋다”며 “잠들기 직전 샤워하고 땀이 많이 나지 않는다면 최대 3~4회까지 착용할 수는 있다”고 말했다.

잠옷은 보통 3~4회 입은 뒤 세탁하며, 땀이나 얼룩이 묻었거나 집 안에서 오래 입었다면 더 자주 세탁하는 게 좋다. 클립아트코리아

잠옷을 잠잘 때만 입는지, 아침부터 저녁까지 실내복처럼 입는지도 세탁 주기에 영향을 미친다. 잠옷 차림으로 식사하거나 집안일을 하면 음식물이나 먼지가 묻을 수 있다. 집 안에서 오래 입었거나 땀·얼룩이 묻었다면 착용 횟수와 관계없이 세탁한다.

◆ 땀·피지 쌓이면 냄새와 피부 자극 우려

미국피부과학회(AAD)에 따르면 땀과 열은 아토피 피부염 증상을 악화시킬 수 있다. 자는 동안 땀과 피지가 분비되고 피부 각질도 떨어져 잠옷에 묻는다. 같은 잠옷을 계속 입으면 냄새가 나거나 피부에 자극을 줄 수 있다. 피부가 민감하거나 습진·건선·몸 여드름이 있는 사람은 땀에 젖은 잠옷을 오래 입지 말고 더 자주 세탁하는 게 좋다.

자는 동안 흘린 땀과 피부 각질은 잠옷과 침구에 묻을 수 있다. 잠옷과 침구를 주기적으로 세탁해 청결하게 관리하는 게 좋다. 클립아트코리아

피부 각질은 잠옷뿐 아니라 침구에도 떨어진다. 집먼지진드기는 사람과 반려동물의 각질을 먹고 산다. 진드기의 배설물은 사람에게 알레르기나 천식 증상을 일으키거나 악화시킬 수 있다. 이런 질환이 있다면 잠옷과 침구를 자주 세탁해 청결하게 관리한다.

잠들기 전에 샤워하면 낮 동안 피부에 묻은 땀과 먼지를 씻어낸 뒤 잠옷을 입을 수 있어 옷을 더 깨끗하게 유지하는 데 도움이 된다. 샤워했더라도 밤사이 땀을 많이 흘리거나 잠옷에 얼룩이 생겼다면 세탁한다.

속옷은 피부에 밀착해 땀과 분비물이 직접 닿으므로 매일 새것으로 바꿔 입고 세탁한다. 미국 세탁협회도 속옷과 양말은 한 번 입은 뒤 세탁하도록 안내한다. 운동을 했거나 더운 날 속옷이 땀에 젖었다면 바로 새것으로 갈아입는다.

◆ 피부가 민감하다면 세제 사용에 주의

아토피 피부염이 있거나 피부가 민감하다면 향료와 색소가 없는 세제를 쓰고, 잠옷 세탁 표시를 확인하는 게 좋다. 클립아트코리아

아토피 피부염이 있거나 피부가 민감하다면 잠옷 소재와 세제 성분에 주의해야 한다. AAD는 향료와 색소가 없는 세탁 세제를 쓰고, 새 옷은 입기 전에 빨 것을 권한다. 잠옷을 빨기 전에는 안쪽 세탁 표시(케어라벨)를 확인한다. 소재와 혼방 비율에 따라 물 온도와 세탁·건조 방법이 다르기 때문이다. 실크처럼 옷감이 약한 잠옷은 세탁 표시에서 물세탁 가능 여부를 확인하고 세탁기 사용이 가능하면 세탁망에 넣어 약한 코스로 빤다.

세제는 제품에 표시된 권장량만 넣고 충분히 헹군다. 세제가 옷에 남거나 향이 강한 섬유유연제·건조기용 시트를 쓰면 피부를 자극할 수 있다. 빨래한 잠옷을 입을 때마다 가렵거나 따갑다면 향료와 색소가 없는 세제로 바꿔본다. 세탁한 잠옷은 눅눅한 냄새나 곰팡이가 생기지 않도록 완전히 말린 뒤 보관한다.

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