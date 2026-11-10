듀스, 31년 만에 새 앨범…故 김성재 유족에게 수익 일부 배분된다

1990년대 한국 대중음악을 대표했던 듀오 듀스(DEUX)가 31년 만에 새 정규앨범을 발표한다. 멤버 이현도는 인공지능(AI) 기술로 고(故) 김성재의 목소리를 구현한 신곡을 수록하고, 자신의 저작인접권 수익 일부를 김성재 유족과 나누기로 했다.

10일 소속사 와이드컴퍼니에 따르면 듀스는 오는 21일 정규 4집 ‘포스 듀스(4th Deux)’를 발매한다. 1995년 정규 3집 ‘포스 듀스(Force Deux)’ 이후 31년 만에 선보이는 정규앨범이다.

이번 앨범은 이현도가 총괄 프로듀싱을 맡았다. 가장 눈길을 끄는 곡은 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘더 퓨처(The Future)’다. AI 기술을 활용해 김성재의 음색과 보컬 특성을 구현했으며, 뮤직비디오에도 그의 퍼포먼스를 재현한 영상이 담겼다.

듀스. 와이드컴퍼니

해당 프로젝트는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 ‘2026 신기술 융합 음악콘텐츠 개발 지원’ 사업에 선정돼 진행됐다. 음성 AI 전문기업 소리소리AI의 보컬 필터 기술과 3D 시각화 및 모션 트래킹 기술 등이 제작에 활용됐다.

이현도는 앞서 지난해 11월 선공개곡 ‘라이즈(Rise)’를 발표하면서 자신에게 돌아오는 실연자 저작인접권 분배금 일부를 고 김성재의 몫으로 나누겠다고 밝힌 바 있다.

저작인접권은 가수와 연주자 등 음악 실연자에게 인정되는 권리로, 작사·작곡가에게 주어지는 저작권과는 구별된다. 사단법인 한국음악실연자연합회는 2025년 12월 이현도의 의사를 반영해 관련 분배 구조를 마련했다. 이에 따라 고 김성재 유족은 법적 절차에 따라 해당 분배금 일부를 지급받게 된다.

듀스는 이현도와 김성재가 결성해 1993년 데뷔했다. ‘나를 돌아봐’, ‘여름 안에서’, ‘굴레를 벗어나’, ‘우리는’ 등의 히트곡을 발표했으며 1995년 팀 활동을 마무리했다. 김성재는 같은 해 솔로 가수로 데뷔했으나 첫 무대 다음날인 11월 20일 갑작스럽게 세상을 떠났다. 이번 정규 4집은 김성재의 사망 이후 31년 만에 듀스라는 이름으로 발표되는 정규 신보다.

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