송도 상가건물 어린이집 앞에 불 지른 60대 체포… 도주 2시간 만에 덜미

인천 송도국제도시의 상가건물 어린이집 정면으로 불을 지른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 그는 범행 뒤 차량을 타고 달아났으며, 약 2시간 뒤 미추홀구에서 검거됐을 당시 자해를 한 상태였다.

10일 인천 연수구 송도국제도시의 한 3층짜리 상가 건물 내 어린이집 앞에서 불이 나 소방대원들이 인명 검색을 하고 있다. 인천소방본부 제공

인천 연수경찰서는 현주건조물방화 혐의로 60대 A씨를 체포했다고 10일 밝혔다. A씨는 이날 오전 7시1분쯤 인천시 연수구 송도국제도시 한 상가건물 3층의 어린이집 앞에 불을 지른 혐의를 받고 있다. 그는 사건 현장에 인화물질을 뿌려 불을 낸 것으로 조사됐다.

당시 스프링클러가 작동해 자체적으로 진화됐으며, 보안업체 신고를 받고 출동한 소방 당국이 연기를 빼내는 작업을 했다. 인명 피해는 없었다. 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 차량으로 도주한 A씨를 추적해 오전 9시10분 미추홀구 한 주차장에서 긴급체포했다.

검거 당시 A씨는 차 안에서 자해를 해 부상을 입었고, 이후 응급실로 옮겨져 치료를 받았다. 경찰 관계자는 “A씨의 치료가 끝나는 대로 구체적인 방화 동기와 경위 등을 조사할 방침”이라고 말했다.

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