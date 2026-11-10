위보, Weavo AI 기반 일본 서비스 추진…한국 원단 탐색·구매 지원

원단 소싱 플랫폼 위보(Weavo, 대표 허성욱)가 자체 인공지능 탐색 기술인 'Weavo AI'를 활용해 일본 현지 바이어가 방한하지 않고도 한국 원단을 온라인으로 찾고 구매할 수 있는 전용 서비스를 준비 중이라고 밝혔다.

위보는 오는 2027년 2월 일본 전용 웹사이트 구축과 모바일 앱 출시를 목표로 일본 시장 진출을 준비하고 있다.

이번 일본 진출은 한국 원단을 찾는 일본 패션 브랜드와 디자이너, 의류 제작사들이 현지에서 소재를 발주할 수 있는 환경을 마련하기 위해 추진된다. 기존에는 한국산 소재를 수급하기 위해 바이어가 직접 동대문 종합시장을 방문하거나 개별 공급처와 소통해야 했으나, 위보는 AI 원단 탐색 기능과 국내 공급 파트너 네트워크를 연계해 온라인 소싱 과정을 지원할 계획이다.

핵심 기술인 Weavo AI는 현재 위보 앱에서 제공 중인 인공지능 기반 원단 탐색 기능이다. 이용자가 원하는 원단이나 의류 이미지를 업로드하거나 소재의 특징을 텍스트로 입력하면 관련 원단을 탐색할 수 있도록 지원한다.

위보는 해당 기술을 일본 서비스에도 적용해 현지 이용자가 원단의 정확한 명칭이나 국내 거래처 정보를 알지 못하더라도 이미지와 희망 조건을 바탕으로 한국 원단을 찾을 수 있도록 할 예정이다.

일본 서비스는 AI 기반 원단 탐색과 구매 과정을 연계하는 방식으로 준비하고 있다. 일본 이용자가 온라인에서 원하는 소재를 검색하면 국내 공급 파트너 네트워크를 통해 관련 원단 정보를 확인하고 구매를 진행할 수 있도록 지원하는 구조다.

한국을 직접 방문하기 어려운 일본 패션 브랜드와 디자이너들이 소재 탐색부터 거래처 확인, 구매까지 원격으로 진행할 수 있는 서비스 환경 구축에도 중점을 두고 있다.

현재 위보는 일본어 웹사이트를 통해 한국 원단에 대한 문의와 견적 안내 서비스를 운영하고 있다. 해당 웹사이트는 원단 사진과 희망 조건을 접수하고 관련 소재 정보 및 구매 견적을 안내하는 창구로, Weavo AI가 적용된 서비스와는 구분된다.

위보는 기존 일본어 문의 서비스를 운영하면서 2027년 2월 출시를 목표로 AI 기능을 활용한 일본 전용 사이트와 앱 서비스를 별도로 준비하고 있다.

위보는 현재 1만 개 이상의 표준화된 원단 데이터와 국내 390여 개 공급 파트너 네트워크를 확보하고 있다. 국내 시장에서는 Weavo AI 기반 원단 탐색뿐만 아니라 원단 거래와 스와치·샘플 픽업 대행, 맞춤형 원단 수배 등의 B2B 서비스를 전개 중이다.

일본 진출도 해당 원단 데이터와 공급망을 활용해 일본 수요와 국내 공급사를 연결하는 방식으로 추진할 방침이다.

위보는 2027년 2월 일본 전용 사이트와 모바일 앱 론칭을 기점으로 원단 탐색부터 발주까지 연결하는 서비스를 운영할 계획이다. 일본 고객들이 한국 방문 없이도 국내 소재를 온라인으로 조달할 수 있도록 서비스를 고도화하고, Weavo AI를 활용한 해외 원단 소싱 사업도 단계적으로 확대할 방침이다.

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