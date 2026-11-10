김흥국, 60~70대 축구단 ‘들이대FC’ 창단…박지성 父가 고문

축구 마니아로 알려진 가수 김흥국이 60~70대 축구 동호인들과 함께 축구단을 창단하고 단장으로 나섰다. 전 축구 국가대표 박지성의 아버지 박성종씨도 고문으로 합류했다.

김흥국이 이끄는 축구단 ‘들이대FC’는 지난 8일 경기도 수원 박지성 축구센터에서 창단식을 열고 공식 출범했다. 이날 오전에는 센터 홈팀과 첫 친선경기를 치른 뒤 창단식을 진행했다.

들이대FC의 창단 멤버는 총 23명이다. 김흥국이 단장을 맡았으며 박성종씨가 고문으로 참여했다. 배우 송경철과 양재원을 비롯해 60~70대 축구 동호인들이 선수단을 구성했다. 영국에 머물고 있는 박지성은 거스 히딩크 전 축구대표팀 감독의 팔순 행사 참석으로 창단식에 직접 참석하지 못했지만 축하 인사를 전하며 팀의 출발을 응원했다.

김흥국. 들이대FC

창단 취지는 친목과 건강 증진이다. 김흥국은 “좋아하는 사람들이 모여 함께 축구도 하고, 건강하게 오래오래 살자는 뜻으로 만들었다”고 설명했다. 그가 축구 경기를 응원하고 관람하는 데 그치지 않고 직접 팀을 구성해 단장까지 맡은 것은 이번이 처음이다.

들이대FC는 앞으로 한 달에 한 번 정도 정기 친선경기를 개최할 계획이다. 중앙고 축구장과 서울 동작구 노들 또는 노량진 축구장 등을 경기 장소로 검토하고 있다. 후원회도 결성해 축구를 통한 나눔 활동을 추진할 예정이다.

김흥국은 팀 유니폼에도 축구에 대한 관심을 담았다. 체스판을 연상시키는 무늬를 활용했으며, 이를 빌드업 축구의 이미지를 표현한 디자인이라고 소개했다.

김흥국은 오랜 기간 연예계의 대표적인 축구광으로 꼽혀왔다. 축구 동호회 ‘축사모(축구를 사랑하는 모임)’를 이끌며 국가대표 경기는 물론 각종 국제대회 현장을 직접 찾아 응원해왔다.

특히 월드컵이 열릴 때마다 경기장을 찾아 태극기를 흔드는 모습으로 축구팬들에게도 익숙하다. 지난 6월에는 자비로 2026 FIFA 북중미 월드컵 현장을 찾기도 했다,

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