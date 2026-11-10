젠슨 황 ‘중국 스파이 불륜’ 리스크…엔비디아 주가, 장중 8%대 급락

젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 지목된 여성과 불륜을 인정하면서 엔비디아 주가가 9일(현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 급락세를 보였다.

AFP통신 등에 따르면 미 동부 시간으로 이날 오전 9시40분 기준 엔비디아 주가는 전 거래일 대비 6.17% 하락한 175.12달러에 거래됐다. 엔비디아 주가는 장중 한때 8.79% 급락해 170.24달러까지 내려갔다.

사진=AFP연합뉴스

젠슨 황 CEO의 경영 불확실성이 주가에 반영되는 양상이다. 젠슨 황 CEO는 “아내에게 불충실했다”, “내 행동은 아내와 자식들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다”고 불륜을 시인하면서 가족과 임직원들에게 사과했다. 그는 또 “엔비디아를 보호하고 미국의 국가 안보를 지키기 위해 최선을 다하겠다”며 “미국인이라는 사실에 자부심을 느끼며 감사하게 생각한다”고 강조했다.

젠슨 황 CEO의 불륜 상대는 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 임원 출신인 앨리스 황이다. 앨리스 황은 젠슨 황 CEO에게 접근해 인공지능(AI) 반도체 기밀과 미국 정부 동향을 수집하려 했다는 의혹으로 미 정보 당국의 감시를 받아 왔다.

엔비디아 이사회는 전날 입장문에서 “창업자이자 CEO인 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다”고 밝혔다. 엔비디아 이사회는 “미국의 국가 안보나 엔비디아 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다”며 “젠슨 황과 경영진을 신뢰한다”고 선을 그었다.

다만 투자자들 사이에선 이사회의 조사 결과에 따라 젠슨 황 CEO의 거취가 불투명해져 엔비디아에 경영 공백이 발생할 수 있다는 우려가 나온다. 이번 스캔들이 세계 AI 생태계에 미칠 영향에 대해서도 관심이 쏠린다.

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