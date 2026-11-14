“전기만 만드는 방식 벗어나… 열도 활용하는 분산형으로” [S스토리-탄소중립 시대, 바이오매스 주목]

“바이오매스 발전이 산림 부산물과 폐자원을 에너지로 재활용하고 화석연료를 대체해 농촌 지역에 열에너지를 공급함으로써 지역 경제 순환을 이룬다는 관점에서 적극적으로 검토할 필요가 있습니다.”

이승재(사진) 단국대 산림에너지연구소 부소장은 순수 목질계를 사용하는 바이오매스 발전은 단순히 재생에너지 발전량을 확대한다는 측면을 넘어선다고 강조했다. 이 부소장은 “이제는 지역 거점 중심의 ‘분산형 열?전기 복합생산(CHP)’ 체제로 패러다임을 전환해야 한다”고 말했다. 그는 “독일이나 오스트리아 등 에너지 자립마을 사례가 이를 명확히 입증한다”며 “그곳에서는 임업과 목재산업의 부산물이 원거리 이동하지 않고 발생지 인근에서 곧바로 에너지로 사용된다”고 전했다.



이 부소장은 12일 세계일보와 인터뷰에서 “다만 이러한 효과를 거두려면 연료 확보 단계에서의 지속가능성이 담보되어야 하며 실제 전기와 열 수요가 긴밀하게 뒷받침되어야 한다”고 설명했다. 이어 “그동안 국내 산림 바이오매스 발전은 대형 발전소 중심의 ‘전기 전소’(복합생산 없이 전기만 생산) 방식에 치우쳐 있었다. 발전 과정에서 남은 열을 활용하지 못하고 버리는 화력발전 방식은 나무를 연료로 쓰는 바이오매스 발전의 본래 취지에도 맞지 않으며, 결코 친환경적이라고 볼 수 없다”고 주장했다.



이 부소장은 지역에 바이오매스 발전소를 설립하려 할 때의 우선순위에 대해 “먼저 원료의 공급 가능성과 공급망의 지속가능성”이라고 단언했다. 그는 “단지 ‘국내산’ 또는 ‘미이용 산림 바이오매스’라는 명칭만 붙었다고 해서 지속가능성이 저절로 보장되는 것은 아니다”라고 말했다. 예컨대 충남에서 발생한 미이용재를 원거리인 포항까지 이동시켜 사용한다면 운송 과정의 탄소 배출 때문에 오히려 탄소 감축에 도움이 되지 않는다는 설명이다.



이 부소장은 “원료의 발생지와 수집 경로, 원목의 부적절한 혼입 여부, 기존 목재산업과의 원료 경합 상태 등을 꼼꼼히 확인해야 하는 만큼 이는 복잡한 규제가 아니라 실질적인 탄소 배출 저감을 위해 반드시 거쳐야 하는 필수 단계”라고 강조했다.



바이오매스 발전 활성화를 위해 갈 길은 멀다. 이 부소장은 “현재 정부는 소규모 재생에너지의 분산화와 원격 제어 의무 확대 등을 추진하며 재생에너지 공급 시스템의 안정성을 도모하고 있다”며 “하지만 진정한 탄소중립과 농촌 지역의 성공적인 에너지 전환을 달성하기 위해서는 ‘열(Heat)에너지 공급’에 대한 정책적 가치를 인정하고, 이에 걸맞은 실효성 있는 인센티브 제도를 신설해야 한다”고 제언했다.



이 부소장은 “최근의 산불 피해목 대량 발생 현상은 일시적인 문제로 치부해선 안 된다”고 지적했다. 그는 “기후위기 시대에 언제든 반복될 수 있는 심각한 사안인 만큼, 이번 기회에 이러한 미이용 산림 바이오매스를 ‘소규모 분산형 에너지 공급망’에 우선적으로 활용할 수 있도록 거시적인 정책 논의를 모아야 할 때”라고 힘줘 말했다.

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