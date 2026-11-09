[단독] 88억 투입 이지스함 국산화 본격 추진

이지스구축함의 핵심 장비인 협동교전능력(CEC) 기술을 국내 개발로 확보하는 방안이 추진된다. 미국이 CEC의 한국 판매를 거부한 것에 따른 후속 대응이 본격화하는 모양새다.



9일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 해군과 방위사업청에서 받은 자료에 따르면, 해군과 방위사업청은 미국이 2024년 8월 한국이 요청한 CEC 판매를 거부함에 따라 해상통합방공체계 국내 개발을 대안으로 추진해 왔다. 이를 위해 방위사업청은 2028∼2031년 88억원을 투입, 핵심 기술 관련 응용연구를 진행할 계획이다.

HD현대중공업이 건조해 진수한 '대호김종서함'. HD현대중공업 제공

우선 함정에 대한 위협 평가와 무장 할당, 센서·무장 관리 등을 실시하는 다중센서·다중무장 동적 스케줄링 기술을 연구한다. 여러 플랫폼의 정보를 합쳐 복합항적을 만들고 공통 상황인식을 구현하는 원격지정보 융합 다중소스 표적정보 처리 기술도 개발한다. 이는 기능상 CEC의 주요 개념을 국산 기술로 구현하는 것에 해당한다. 이 같은 응용연구가 끝나면 2030년대부터 체계 개발이 이뤄질 전망이다. 개발 완료 후 한국형차기구축함(KDDX) 등 국산 신형 함정에 배치될 예정이다.



<2026년 9월9일자 기사 참고>



해군도 지난 6월 해상통합방공체계에 대한 통합 소요검토요청서를 합동참모본부에 제출했다. 통합 소요검토요청서는 각 군과 해병대가 무기체계 등의 소요를 제기하기 전에 관련 검토를 합참에 요청할 때 사용한다. 합참은 통합 소요검토 회의 및 관련 기관 분석을 통해 해상통합방공체계 소요결정을 해군에 위임하거나 중·장기적 차원의 기획단계로 전환할 것으로 보인다.

해상통합방공체계는 다른 함정의 센서·무장을 활용해 최적의 수단으로 적 항공기·미사일에 맞서 교전할 수 있도록 지원하는 지휘·통제·교전시스템이다. 미 해군 CEC와 유사한 개념을 추구한다. 해상에 있는 전력을 실시간으로 상호 연결해 개별 함정이 확보한 적 항공기·미사일 표적정보를 통합·공유한다. 이를 통해 기존의 전투체계보다 탐지영역이 확장되고 함대공미사일도 최대사거리에서 요격작전을 할 수 있다.

다만 이지스 전투체계를 쓰는 세종·정조대왕급 구축함 6척에 대해서는 탑재·연동이 어려울 것으로 보인다. 특히 저고도로 접근하는 순항미사일의 경우 교전거리가 줄어드는 문제가 있다.

해군은 “해상통합방공체계가 이지스체계에 연동되도록 노력하겠다”는 입장이지만, 한국에 수출하는 것을 거부한 미국의 태도에 큰 변화가 없다면 이지스체계와 해상통합방공체계의 연동 문제는 단기간 내 해결되기 어려울 전망이다.

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