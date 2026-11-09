특검법 충돌·증시 급락에… 李대통령 지지율 소폭 하락

이재명 대통령의 국정 지지율이 한 주 만에 다시 소폭 하락하며 11주 연속 30%대 ‘박스권’에 머물렀다. 더불어민주당의 조작기소 특검법 처리를 둘러싼 여야 대치와 증시 급락 등이 지지율 하락의 배경으로 꼽힌다. 이런 가운데 이 대통령이 ‘성남 측근’인 이용철 방위사업청장을 법무부 장관 후보자로 지명하자 야당이 ‘공소취소’를 고리로 공세를 강화하고 있어 연말 지지율의 향방에도 관심이 쏠린다.

이재명 대통령. 뉴시스

9일 리얼미터가 발표한 여론조사에 따르면 지난 2∼6일 전국 만 18세 이상 2528명을 대상으로 조사한 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트 하락한 35.9%였다. 부정 평가는 0.5%포인트 오른 60.6%로 집계됐다. 긍정 평가는 8월 4주차(38.9%) 처음 30%대에 진입한 뒤 11주째 같은 구간에 머물고 있다. 10월 2주차(35.2%) 이후 최근 4주간은 2%포인트 안팎에서 등락했다.



이번 조사 기간에는 이 대통령 관련 사건의 수사·기소 과정에서 위법행위가 있었는지 규명하는 조작기소 특검법을 놓고 여야가 충돌했다. 특검법은 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론)를 거쳐 6일 민주당 주도로 국회를 통과했다. 리얼미터는 “일간 집계상 주 후반으로 갈수록 (지지율) 하락세가 뚜렷해졌다”고 분석했다. 장중 코스피 5000선 붕괴와 국민연금 손실 논란 등 금융시장 불안도 하락 요인으로 지목했다.



이 후보자 인선을 놓고도 여야의 공방이 커지고 있다. 국민의힘은 이 후보자가 이 대통령 사건 변호를 직접 맡지는 않았지만 오랜 측근이라는 점을 들어, 특검 수사 결과를 토대로 공소취소를 압박하려는 인사라고 주장한다. 지난 7일에는 장외집회에서 특검법과 장관 인선을 함께 비판했다. 민주당은 특검법에서 공소취소 관련 조항을 삭제했다고 반박하고 있다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.9%포인트, 응답률은 3.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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