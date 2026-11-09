대전 ‘스토킹 신고’ 전 연인 살해범 43세 권종필

스토킹 피해 신고를 했던 전 연인을 1년 뒤 살해한 피의자 권종필(43·사진)의 신상정보가 공개됐다.



대전경찰청은 9일 살인 등 혐의로 구속 송치된 권종필의 이름과 나이, 머그샷(범죄자 인상착의 기록사진)을 대전경찰청 홈페이지에 공개했다. 공개 기간은 이날부터 다음 달 9일까지다.



앞서 경찰은 이달 2일 신상정보공개 심의위원회를 열고 권종필의 신상을 공개하기로 결정했다. 위원회는 범죄의 잔인성과 피해의 중대성, 충분한 증거, 유족의 의견 등을 종합적으로 고려해 공개를 의결했다.

권종필은 지난달 24일 대전 중구 40대 여성 A씨의 자택에서 A씨를 폭행하고 목을 졸라 숨지게 한 뒤 달아난 혐의를 받는다. 범행 후 휴대전화 유심칩을 빼고 택시로 인천공항으로 향했다가 강릉으로 도주한 그는 범행 이튿날 강릉의 한 숙박업소에서 긴급체포됐다.



권종필은 경찰 조사에서 “사건 당일 A씨 가족에게 줄 선물을 전달하러 갔다가 다툼 끝에 범행했다”고 진술했다. 권종필은 지난해 10월 A씨로부터 스토킹으로 112에 신고됐으나 A씨가 처벌을 원치 않는다는 뜻을 밝히면서 사건은 그해 11월 불송치됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지