[단독] 서울 관광객 역대 최대인데… 숙박시설 화재안전 ‘구멍’

서울 숙박시설을 대상으로 실시한 화재안전 점검에서 5곳 중 1곳이 불량 판정을 받은 것으로 나타났다. 대피로에 물건을 쌓아두거나 화재경보 설비를 임의로 정지시킨 사례도 적발됐다. 서울소방재난본부는 지적사항을 모두 시정했다고 밝혔지만, 점검 이후 투숙객 후기에서도 계단 적치물에 대한 지적이 나와 지속적인 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

3월 15일 서울 중구 소공동 한 캡슐호텔에서 전날 화재사고 관련 경찰·소방 합동감식이 이뤄지고 있다. 연합뉴스

9일 더불어민주당 박정현 의원실에서 받은 서울소방재난본부의 ‘2026년 봄철 화재예방대책 추진실적 종합 보고서’를 확인한 결과, 화재안전조사를 실시한 숙박시설 722곳 중 146곳(20.2%)이 불량 판정을 받았다. 전체 조사 대상 795곳 가운데 미실시 73곳을 제외하면 5곳 중 1곳꼴이다. 조사는 지난 2월27일부터 3월20일까지 약 3주간 진행됐다. 조사 기간인 3월14일 중구 소공동의 캡슐호텔에서는 불이 나 외국인 10명이 다치고 이 가운데 일본인 50대 여성이 치료받다 숨졌다.



불량 사항에 대해서는 조치명령 144건, 현지시정 66건, 기관통보 14건, 과태료 8건 등의 조치가 이뤄졌다. 과태료 처분은 피난·방화시설 적치물 2건, 방화문 도어클로저 탈락 1건, 방염 미실시 2건, 내부구조 임의 변경 2건, 화재경보 수신기 임의 조작 1건이었다. 서울소방재난본부 관계자는 “조치명령 144건은 모두 이행됐으며 시정 조치는 4월 말 마무리됐다”고 설명했다.



그러나 이후 숙박 경험을 담은 온라인 후기에서도 대피로 관리에 대한 우려가 확인된다.



명동의 한 숙소에 5월 투숙한 이용객은 여행 플랫폼에 화재 경보에 대피했다 돌아오는 길에 계단에 많은 물건이 쌓여 있었다고 적었다. 영문으로 표시된 후기에는 대피 당시 “그 30분 동안 상황을 설명하러 나온 직원은 아무도 없었다”는 내용도 담겼다. 명동의 다른 호텔에 묵은 이용객도 “안내 방송은 한국어로만 나왔고 영어 안내도 없었다”고 적었다. 경보에 귀중품을 챙겨 급히 대피했지만 나중에 오경보라는 사실을 알았다고 했다.

서울을 찾는 관광객이 늘면서 캡슐호텔 등 저렴한 숙소를 선택하는 여행객도 있다. 올해 1~9월 서울 방문 외래관광객은 1314만명으로 역대 같은 기간 최대를 기록했다. 이날 중구의 한 캡슐호텔에서 만난 독일인 게릿(18)은 서울에서 한 달간 머물 예정이라며 저렴한 가격과 독립된 잠자리 때문에 이곳을 선택했다고 말했다.



관광객이 안심하고 머물 수 있도록 숙박시설의 안전관리를 강화해야 한다는 지적이 나온다.



공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “봐주기식 점검에서 벗어나 불시점검을 강화하고 위반 사항에는 엄격하게 제재해야 한다”며 “외국인도 이해할 수 있는 다국어 대피 안내를 갖추고, 설치 의무가 없는 숙소도 스프링클러를 자발적으로 설치하도록 업주들의 안전의식을 높여야 한다”고 강조했다.

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