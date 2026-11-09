‘나 정도면 평균이지’ 착각… 3040 남성 절반은 ‘비만’

우리나라 성인 비만율이 10년 사이 26.9% 늘었다. 30∼40대 남성은 절반이 비만이었고, 비만이 아닌데도 체중 감량을 시도한 집단의 10명 중 8명은 30∼40대 여성이었다.



질병관리청이 9일 ‘2025 지역사회건강조사’ 자료를 분석한 결과에 따르면 성인 비만율은 2016년 27.9%에서 지난해 35.4%로 올랐다. 최근 1년 동안 체중을 줄이거나 유지하려는 시도는 59.0%에서 68.5%로 늘었다. 반면 저체중률은 2016년 5.2%에서 지난해 4.2%로 줄었다.

게티이미지뱅크

남성 비만율은 42.5%로 여성 22.9%보다 약 1.9배 높았다. 특히 30, 40대 남성 비만율은 52.1%와 53.1%를 기록해 2명 중 1명은 비만이었다. 여성은 20대가 16.4%로 가장 낮았고, 70대 이상(27.4%)만 남성보다 높은 비만율을 보였다. 비만율은 응답자가 밝힌 몸무게(㎏)를 키(m)의 제곱으로 나눈 체질량지수(BMI)가 25 이상인 비율을 말한다.



실제 비만이면서 스스로 이를 인식할수록 체중 감량 시도율이 높았다. 하지만 실제 비만 여부와 주관적 인식의 괴리로 체중 감량이 필요한데도 하지 않거나, 불필요한 감량을 시도하는 양상도 나타났다.



남성의 경우 비만임에도 스스로 비만이 아니라고 여기는 경우가 많았고, 여성은 저체중인데도 비만이라고 자신을 생각하는 경우가 많았다.



‘비만이 아니다’라고 착각하고 있는 집단의 36.0%는 체중 감량 노력을 하지 않았다. 이 집단의 77.4%가 남성이었다. 반대로 ‘비만이다’라고 착각한 집단의 39.0%는 체중 감량을 시도했다. 이 집단의 80.6%가 여성으로 30∼40대가 많았다.



시·도별 비만율은 울산(38.2%), 전남(38.0%), 강원(37.4%) 순으로 높았고 세종(29.4%), 대전(29.8%), 서울(30.2%) 순으로 낮았다. 2016년과 비교하면 세종을 뺀 모든 시·도에서 비만율이 올랐다. 울산(12.2%포인트), 전남(9.7%포인트), 제주(9.1%포인트)의 증가폭이 컸다. 질병청은 매년 19세 이상 성인 약 23만명 대상 일대일 면접 조사로 건강행태, 질환 등을 파악하기 위해 지역사회건강조사를 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지