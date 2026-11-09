美, 연간 이자만 국방비 훌쩍… 달러패권 흔드는 ‘40조弗 빚폭탄’ [심층기획]

미국 국채가 심상치 않다. 미국 10년 만기 국채금리가 2008년 글로벌경제위기의 시발점이 된 서브프라임 모기지 사태(2007년) 이후 처음으로 5%를 돌파했다. 미 국채금리 상승은 단순한 ‘숫자놀음’이 아니다. 국가 채권금리가 오른다는 것은 채권의 가격이 내려간다는 의미이며, 한 나라의 기준금리·물가·환율은 물론 그 나라의 ‘신뢰성’까지 연결됐다고 해도 과언이 아니다. 인플레이션과 국가부채 증가, 인공지능(AI) 산업으로의 자금 쏠림 등이 맞물린 결과로, 미국 재정건전성과 달러 패권에 대한 경고음이라는 분석이 나온다.

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◆인플레와 AI 열풍까지… 美 국채금리 고공행진



8일(현지시간) 미 재무부에 따르면 미국 10년 만기 국채금리는 지난 9월 15일 5%를 돌파한 이후 지난달 7일 장중 5.36%까지 상승했다. 24년 만에 최고수준이다. 이후 금리는 소폭 하락해 6일 기준 4.86%에 집계됐지만, 20주 이동평균선인 약 4.81%를 웃돌고 있어 상승세가 이어지고 있다.



채권금리가 오른다는 것은 채권의 가격이 떨어진다는 의미와 같다. 또한 국채금리가 오르면 더 높은 이자를 약속해야 한다는 뜻이다. 즉, 나라의 빚이 커지는 구조다.

경제학적으로 보면 채권금리 인상은 발행기관에 ‘문제’가 생겼다는 신호로 해석될 여지가 많다. 금리는 일종의 경제적 리스크이기 때문이다. 뱅크런(대량 예금 인출)과 같은 리스크가 큰 사금융의 금리가 높은 것과 같은 맥락이다.



국채금리가 오르는 이유와 과정은 기관보다 더 다양하고 복잡하다. 가장 먼저 인플레이션과 고금리가 장기간 이어질 수 있다는 전망이 꼽힌다. 올해 초 미국과 이란의 전쟁이 발발하면서 지난 9월 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어섰고, 이는 운송·생산비용과 소비자물가에 고스란히 반영됐다.



물가가 상승하면 기존 채권의 가치는 하락하게 된다. 과거에 빌려준 100만원과 오늘 빌려준 100만원이 다른 것과 같은 이치다. 이 때문에 미국 채권 보유자는 장기적으로 국채를 가지고 있는 것 자체만으로 경제적인 위험이 발생한다. 이를 막기 위해 더 높은 보상을 요구하게 되는데, 이를 ‘기간프리미엄’ 상승이라고 한다. 기간프리미엄이 상승하면 국채금리는 상승 압박을 받게 된다.

AI 산업을 선도하는 빅테크 기업 아마존, 마이크로소프트(MS), 구글, 메타, 오라클 등의 회사채 발행도 미 국채금리에 영향을 주고 있다. AI 인프라 투자가 커지면서 이들 빅테크 기업의 회사채 발행액은 2022년 479억달러(약 64조8000억원)에서 지난달 기준 1518억달러로 급증했고, 2027년에는 4000억달러에 달할 것으로 예상된다.



국가보다 리스크가 높은 사기업의 채권금리는 국채보다 높을 수밖에 없다. AI 투자 열풍이 불면서 이들 빅테크 기업은 시중의 자금을 ‘블랙홀’처럼 빨아들였고, 이 때문에 상대적으로 금리(수익률)가 낮은 미 국채에 대한 수요는 줄어들어 국채 가격하락(금리 상승)으로 이어졌다.



◆금리가 보내는 신호… 美 재정건전성 경고등



다른 나라가 아니라 미국 국채금리가 상승하고 있다는 것에 시장은 주목하고 있다. 글로벌 최강대국인 미국 채권은 전 세계에서 가장 안전하고, 수요가 많은 금융자산 중 하나로 평가받는다. 이 때문에 미 국채금리 상승은 국가에 대한 시장의 신뢰도가 흔들리고 있음을 시사한다.

앞서 미 장기 국채금리가 5%를 돌파했던 2007년 당시에는 미국 내 주택담보대출 부실(서브프라임 모기지 사태) 등의 이유로 자금 유동성이 경색되면서 금융시장에 대한 불확실성이 커짐에 따라 채권 수요가 하락했다. 반면 최근에는 인플레이션과 국가부채 증가 등 미국의 재정 지속가능성에 대한 의구심이 커지고 있다.



당장 국채 발행으로 인한 미국의 부채는 최고치를 매년 경신하고 있다. 미 재무부에 따르면 2000년 5조6700억달러였던 미국 부채의 규모는 매년 급증해 올해 9월 기준 40조1700억달러를 돌파했다. 이는 1990년(3조2300억달러) 대비 12배 이상 증가한 수치다. 나라의 빚은 커지는데 채권금리마저 상승한다면 이자비용은 걷잡을 수 없게 불어나게 된다. 올해 미국의 연간 이자비용은 약 1조3600억달러로 예상한다. 이 액수는 같은 해 미 국방부 예산(9010억달러)보다 많은 수치다.



채권금리가 장기적으로 상승세라면 미국 정부가 지불해야 하는 이자비용은 국가가 감당하기 어려울 정도로 커질 수 있다. 과거 금리가 낮았을 때 발행한 채권의 만기가 도래하면, 오늘날 고금리를 적용해 신규 국채로 차환해야 하기 때문이다.



◆美 국채 ‘매력’ 감소… 흔들리는 달러의 위상



더 나아가 미 장기 국채금리 상승은 전 세계에서 미국이라는 국가와 화폐인 달러의 위상을 약화하는 요인이 될 수 있다. 금리가 꾸준히 상승(가격하락)할수록 기존의 채권 보유자들은 채권을 처분하려는 압박을 받기 때문이다.



당장 미국 국채를 가장 많이 보유하고 있는 나라인 일본과 중국의 경우 최근 미 국채 비중을 줄이고 있다. 미국 국채 보유 1위인 일본은 2015년 기준 1조1224억달러를 보유했지만 올해 8월 1조683억달러까지 줄였다.



중국도 미 국채를 2015년 기준 1조2461억달러 보유하면서 한때 일본을 제치고 1위로 올랐는데, 지난 8월 보유량은 5907억달러에 그친다.



국가가 다른 나라의 국채를 대규모로 사고파는 것은 경제적인 이유 이외에 정치·외교적인 해석도 덧붙여야 한다.

타국의 채권 구매는 해당 국가의 안정성을 신뢰한다는 의미이며, 더 나아가 경제 및 금융 간 이해관계를 형성하는 것과 같다. 즉, ‘깐부’를 맺는다는 것과 일맥상통한다.

따라서 국가 차원의 미 국채 매도는 미국에 대한 전략적 의존도를 줄이고, 더 나아가 ‘탈(脫)달러화’ 신호로 해석할 수 있다고 미 싱크탱크 브루킹스연구소는 분석했다. 미국의 재정 건전성 위기가 올 것에 대비한 작업의 일환일 수 있다는 것이다.

글로벌 외환보유액 중 달러 비중을 봐도 미국의 부흥·쇠퇴 흐름과 함께 하고 있다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 미국의 패권이 절정에 달한 2000년 세계 외환보유액 중 달러 비중은 71.1%로 최고치를 기록했다. 이후 달러 비중은 꾸준히 감소해 올해 2분기 기준 56.7%로 집계됐다.



잔 마리아 밀레시페레티 브루킹스연구소 선임연구원은 보고서를 통해 “지정학적 분열이 심화할수록 각국 중앙은행의 미국 국채 수요가 감소하는 경향이 나타나고 있다”며 “외환보유액 운용에서 전략적 고려가 점차 중요해지고 있다”고 분석했다.

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