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서울 지하철역서 장 본다…지방 농특산물 직거래 장터 운영

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이승구 온라인뉴스 기자 hibou5124@segye.com

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광화문역서 9~10일 사전 장터…강화 새우젓·홍천 찰옥수수 등 판매
구의·미아사거리·합정·아차산 등 5개 역서 이달 말까지 순차 운영
서로잇다 로컬마켓 포스터. 서울시
서로잇다 로컬마켓 포스터. 서울시

서울 지하철역에서 퇴근길에 지역 농특산물을 구매할 수 있는 직거래장터가 열린다. 

 

강화 새우젓과 홍천 찰옥수수, 공주 밤 등 전국 지방자치단체의 대표 농특산물을 산지 직거래로 만날 수 있다.

 

서울시는 인천 강화군과 강원 홍천군, 충남 공주시, 경북 의성군·청송군 등 5개 지방자치단체와 함께 ‘서로잇다 로컬마켓’을 운영한다고 9일 밝혔다.

 

이번 장터는 서울교통공사의 도농상생사업인 ‘서울Pick’과 연계해 지하철역 내 유휴공간에서 진행된다. 지역 농가가 생산한 농특산물을 소비자에게 직접 판매해 중간 유통단계를 줄이고, 농가의 판로 확대와 시민들의 지역 농산물 구매를 돕기 위해 마련됐다.

 

먼저 9~10일 지하철 5호선 광화문역에서는 5개 지자체의 14개 농가가 참여하는 사전 장터가 열린다. 강화군의 새우젓과 홍천군의 찰옥수수, 공주시의 밤, 의성군의 마늘, 청송군의 사과 등 지역 대표 농특산물을 판매한다.

 

이후 지하철역별로 지역 특산물을 선보이는 직거래장터가 이어진다.

 

2호선 구의역에서는 16~18일과 23~25일 강화군의 새우젓과 쌀, 순무 등을 판매한다. 4호선 미아사거리역에서는 같은 기간 공주시의 알밤과 알밤 가공식품을 선보인다. 이어 19~21일과 26~28일에는 홍천군의 찰옥수수와 인삼, 오미자청 등을 판매한다.

 

23~28일에는 2·6호선 합정역에서 의성군의 마늘과 사과, 샤인머스캣 등을 만날 수 있다. 같은 기간 5호선 아차산역에서는 청송군의 부사와 시나노골드 사과, 사과즙 등을 판매한다.

 

서울시는 이번 시범 운영 결과를 바탕으로 지하철역뿐 아니라 시민들의 생활권과 가까운 다른 공간에서도 지역 농특산물 직거래장터를 운영하는 방안을 검토할 계획이다.


이승구 온라인뉴스 기자 hibou5124@segye.com 기자페이지 바로가기

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