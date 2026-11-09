“사업 계속 적자”……송지효, ‘런닝맨’서 한 달 지출 내역 공개

배우 송지효가 자신이 운영하는 속옷 브랜드 사업에서 적자를 겪고 있는 사실이 공개됐다.

지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 게스트 강훈, 이이담이 출연해 ‘뜨거운 승부’ 레이스를 펼치는 모습이 공개됐다.

이날 출연진은 주식 투자 상황과 지출 내역을 공개하는 시간을 가졌다. 양세찬과 지석진 등은 실제 주식 계좌를 공개했고, 송지효는 자신의 한 달 지출 내역을 밝혔다.

SBS ‘런닝맨’ 방송화면 캡처

이를 살펴본 유재석은 지출 규모가 적지 않다며 놀랐다. 이어 “지효씨가 지금 사업을 하고 있지 않냐. 적자가 계속 나고 있다”고 말했다. 제작진은 송지효에게 위로의 의미로 R코인 3개를 지급했다.

송지효는 2024년 12월 여성용 언더웨어 브랜드 ‘니나쏭(NINASSONG)’을 론칭하며 사업가로 변신했다. 그는 제품 기획부터 원단 선정, 샘플 제작까지 직접 참여한 것으로 알려졌다. 브랜드를 준비하는 데만 약 8년을 투자했다고 밝히기도 했다.

송지효는 지난해 초 방송에서 하루 주문이 1~2건에 그친다는 사실을 밝히는 등, 사업 초기에 판매 부진을 겪은 것으로 전해졌다. 같은 해 가수 김종국의 유튜브 채널에서도 속옷이 잘 팔리지 않아 어려움을 겪고 있다고 털어놨다.

이후 사업 확장에도 나섰다. 2026년에는 인도네시아와 필리핀, 말레이시아, 태국, 베트남, 대만, 홍콩, 중국 등 해외 시장으로 온라인 판매처를 확대했다. 송지효는 신제품을 직접 착용하고 홍보 모델로 나서는 등 브랜드 운영에도 적극적으로 참여하고 있다.

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