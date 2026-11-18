콘센트가 모자라 멀티탭을 쓰더라도 전력 소모가 큰 가전제품까지 함께 연결하면 안 된다. 여러 제품을 동시에 사용해 멀티탭의 정격용량을 넘기면 전선과 플러그가 과열될 수 있다. 멀티탭 사용을 피하고 벽면 콘센트에 직접 연결해야 하는 가전제품은 무엇일까.

제품별 소비전력을 확인하고 멀티탭 정격용량을 넘기지 않도록 사용해야 한다. 클립아트코리아

◆ 고출력 가전은 벽면 단독 콘센트에

2025년 9월 소방청·국립소방연구원·한국소비자원·국가기술표준원이 발표한 소비자 안전주의보에 따르면 2020~2024년 멀티탭·콘센트·플러그 관련 안전사고는 387건 접수됐다. 사고 원인은 감전·누전·합선 등 전기 관련이 44.7%(173건)로 가장 많았고, 화재·과열 관련이 25.1%(97건)였다. 위해 발생 장소가 확인된 사고 240건 가운데 203건(84.6%)은 주택에서 발생했다.

관계기관은 에어컨·온열기처럼 소비전력이 큰 제품을 벽면 단독 콘센트에 연결하라고 당부했다. 세탁기 등 대형 가전도 멀티탭 대신 벽면 콘센트에 연결하는 것이 안전하다. 여러 제품을 한 멀티탭에 함께 꽂으면 소비전력이 합산돼 정격용량을 넘길 수 있다.

전자레인지는 모델마다 소비전력이 다르다. 본체 라벨을 확인하고 사용설명서에 나온 전원 관련 주의사항을 확인해야 한다.

◆ 주방·생활 가전도 제품별 소비전력 확인

가전제품은 모델마다 소비전력이 다르므로 제품 라벨과 사용설명서를 확인해야 한다. 클립아트코리아

전기주전자, 토스터, 헤어드라이어, 고데기는 모델마다 소비전력이 다르다. 전기장판도 크기와 모델에 따라 전력 사용량이 달라질 수 있다. 제품 라벨에서 소비전력을 확인하고, 설명서에 적힌 전원 연결 방법을 따른다. 소비전력이 큰 제품은 벽면 콘센트에 연결하고, 전기히터 등 다른 고출력 제품과 같은 멀티탭에서 동시에 사용하지 않는다.

충전기나 스탠드 조명처럼 전력 사용량이 적은 제품도 여러 개 연결할 때는 각각의 소비전력을 더해 멀티탭 정격용량과 비교해야 한다.

◆ 정격용량 계산해 가전 소비전력과 비교

멀티탭 본체나 전선에서 정격 전압(V)과 전류(A)를 확인한다. 두 값을 곱하면 정격용량(W)을 계산할 수 있다. 예를 들어 220V·16A로 표시돼 있다면 계산상 3520W다.

가전제품의 소비전력은 본체 뒷면이나 바닥의 표시, 사용설명서에서 확인한다. 동시에 사용할 제품의 소비전력을 더해 멀티탭 용량과 비교하면 된다. 예를 들어 1200W 제품과 1000W 제품을 함께 쓰면 소비전력은 2200W다. 이 값이 멀티탭 정격용량을 넘지 않아야 한다. 정격 표시가 지워졌거나 용량을 알 수 없는 멀티탭은 안전을 위해 사용하지 않는다. 여러 제품을 한 멀티탭에 연결하는 문어발식 사용도 피해야 한다.

◆ 멀티탭 안전하게 사용하려면

멀티탭을 청소할 때는 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤 먼지를 제거한다. 클립아트코리아

콘센트가 부족해도 멀티탭에 다른 멀티탭을 연결하지 않는다. 멀티탭을 하나 더 연결해도 전기 공급 용량이 커지는 것은 아니다.

전선이 가구에 눌리거나 심하게 꺾이지 않도록 한다. 멀티탭을 러그나 침구로 덮으면 열이 빠져나가지 못하고 전선 손상도 확인하기 어려워 과열 위험이 커질 수 있다.

멀티탭이나 플러그가 평소보다 뜨거워지거나 변색·그을림·탄 냄새가 나면 사용을 중단한다. 전선 피복이 벗겨졌거나 플러그가 헐겁게 꽂히는 경우도 제품을 교체하거나 점검을 받아야 한다.

멀티탭에 쌓인 먼지는 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤 마른 천으로 닦는다. 청소할 때는 멀티탭 틈에 물이 들어가지 않게 주의한다.

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