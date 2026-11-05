삼전 주가 내려갈수록 이재용 증여세에 유리... 75조 주주환원 왜 미뤘나

라이프자산운용이 삼성전자의 잔여 주주환원 결정 유보와 관련해 이사회 특별위원회와 삼성 준법감시위원회에 독립적인 검토를 요청했다. 주주환원 시기를 내년 1월 말로 미룬 판단이 전체 주주의 이익에 부합하는지, 이재용 삼성전자 회장의 증여세와 관련한 잠재적 이해상충이 적절히 관리됐는지 확인해야 한다는 취지다.

라이프운용은 삼성전자 이사회 특별위원회와 삼성 준법감시위원회에 각각 주주서한을 보내 잔여 주주환원 결정 유보의 경제적 합리성과 절차적 적정성 점검을 요청했다고 5일 밝혔다.

코스피가 전 거래일보다 103.71포인트(1.82%) 하락한 5580.09로 장을 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

이사회 특별위원회에는 잔여 주주환원 결정 시기를 내년 1월 말로 미룬 판단의 경제적 합리성과 절차적 적정성을 검토해달라고 했다. 준법감시위원회에는 최고경영진의 개인적 이해관계에 따른 잠재적 이해상충이 준법의무 관점에서 적절히 관리됐는지 확인해달라고 요청했다.

앞서 라이프운용은 지난 9월 삼성전자 이사회에 잔여 주주환원 재원의 배분을 내년 1월보다 앞당겨 결의하고, 올해 안에 자기주식 매입·소각을 시행할 것을 제안했다.

그러나 삼성전자는 8월 21일 2분기 실적 발표에 이어 지난달 29일 3분기 실적 발표에서도 구체적인 주주환원 계획을 내놓지 않았다. 라이프자산운용은 55조~75조원 규모로 추산되는 잔여 재원의 활용 방안이 석 달 넘게 결정되지 않고 있다고 지적했다.

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

주주환원 정책 발표 지연이 주가에도 부정적인 영향을 미쳤다는 게 운용사 측 주장이다. 삼성전자 주가는 8월 발표 이후 첫 정규거래일에 8.7% 하락했고, 지난달 발표 이후에도 이틀간 각각 4.13%, 3.02% 떨어졌다. 블룸버그는 새로운 주주환원 계획이 제시되지 않은 데 따른 투자자들의 실망을 주가 하락 요인으로 꼽았다. 국내 증권사도 주주환원 정책이 시장 기대에 미치지 못하면서 경쟁사보다 투자 선호도가 낮아질 수 있다고 분석했다.

라이프운용은 같은 규모의 재원이라도 집행 시기와 방식에 따라 주주가치 제고 효과가 달라질 수 있다고 강조했다. SK하이닉스가 지난 8월과 10월 총 50조원 규모의 자기주식 매입·소각을 결의한 것과 비교하면 삼성전자의 대응이 소극적이라는 지적이다. 삼성전자의 2026년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 5배 수준이며, 우선주의 보통주 대비 할인율도 20%를 웃돈다는 게 운용사 측 설명이다.

특히 잔여 주주환원 결정 과정에서 잠재적 이해상충이 적절히 관리됐는지도 쟁점으로 제기했다. 이재용 회장은 오는 12일 홍라희 리움미술관 명예관장으로부터 삼성전자 보통주 1115만8000주를 증여받을 예정이다. 증여세 산정 기준이 되는 주가는 증여일 전후 각 2개월인 지난 9월 12일부터 내년 1월 12일까지의 평균 주가다. 언론 보도에 따르면 평균 주가가 1만원 변동할 때마다 증여세액은 약 650억원 달라질 수 있다.

지난 8일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. 뉴스1

라이프운용은 주주환원 결정 시기와 이 회장의 증여세 평가 기간 사이의 관련성을 단정할 수는 없다는 입장이다. 최초 주주환원 계획이 증여 계약 이전인 8월에 발표됐다는 점도 고려해야 한다고 설명했다. 다만 지난달 이사회 결정 당시에는 증여 계약이 이미 공개됐고 증여세 평가 기간도 진행 중이었던 만큼, 이사회가 이를 잠재적 이해상충 요인으로 인식하고 독립적으로 판단했는지 확인할 필요가 있다고 봤다.

이에 이사회 특별위원회에는 지난 8월과 10월 이사회에서 주주환원 조기 집행과 내년 1월 결정 유보의 편익·비용을 비교했는지, 연내 자기주식 매입·소각과 우선주 우선 배정 방안을 충분히 검토했는지 등을 확인해달라고 요청했다. 10월 이사회에서 이 회장의 증여 사실을 잠재적 이해상충 요소로 검토했는지도 점검 대상이다. 검토 결과와 판단 근거를 이사회에 보고하고 주주들에게 설명해달라는 요구도 담았다.

삼성전자 이사회 특별위원회는 지난 4월 독립이사 5명 전원으로 구성된 기구다. 총주주의 이익 보호와 전체 주주에 대한 공평한 대우가 필요한 사안에 대해 의사결정의 정당성과 조건의 공정성, 절차적 적정성을 검토해야 한다. 이에 라이프운용은 준법감시위원회에는 주주환원 시점과 실행 방식을 결정하는 과정에서 최고경영진 관련 잠재적 이해상충이 식별됐는지, 식별됐다면 준법의무에 맞게 관리됐는지를 확인해달라고 요청했다.

강대권 라이프운용 공동대표는 “주주환원은 규모뿐 아니라 시기와 방식에 따라 주주가 얻는 효과

가 달라진다”며 “내년 1월까지 결정을 유보하는 판단의 근거를 전체 주주의 이익 관점에서 설명해달라는 요청”이라고 말했다. 이어 “두 위원회의 독립적인 검토가 삼성전자의 의사결정에 대한 주주의 신뢰를 높이는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지