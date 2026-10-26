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김수현 측 "故김새론 모친 등 공소청 송치…명예훼손 등 혐의"

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"고인 이모 사칭 인물·변호인도 송치…부친은 불송치"

배우 김수현 측이 고(故) 김새론의 유족 등을 상대로 낸 고소·고발 사건 피의자들이 공소청에 넘겨졌다고 26일 밝혔다.

김수현 소속사 골드메달리스트는 이날 공식 입장을 내고 "가로세로연구소 (대표) 김세의가 구속기소된 데 이어 허위사실 유포 등에 가담한 공범들도 범죄 혐의가 인정돼 서울중앙지방공소청에 (불구속) 송치됐다"고 말했다.

배우 김수현.
배우 김수현.

소속사는 "이번 송치 대상에는 고인(김새론)의 모친과, 고인의 이모를 사칭한 인물 등이 포함됐다"며 "이들에게는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포), 강요미수 등의 혐의가 적용됐다"고 밝혔다.

이어 "경찰 인지수사를 통해 허위 조작된 자료로 두 차례 기자회견을 주도한 유족 측 부지석 변호사와 유튜버 권영찬 역시 송치됐다"며 "고인의 부친은 불송치 결정됐다"고 덧붙였다.

소속사에 따르면 부 변호사에게는 형법상 명예훼손 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손) 혐의가, 권씨에게는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포) 혐의가 각각 적용됐다.

<연합>


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