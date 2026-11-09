환경을 가꾸고 이웃을 돌보며 함께 성장하는 공동체 [가정연합, 70년의 발자취를 넘어 이웃과 함께]

버려진 현수막이 에코백으로 다시 태어나고, 환경교육을 받던 주민은 이웃을 가르치는 강사로 성장한다. 무더운 여름 이웃의 식탁에는 정성껏 끓인 삼계탕이 오르고, 홀로 감당하기 어려운 집안일에는 봉사자들의 손길이 닿는다. 국적이 다른 청년과 봉사자들은 음식을 만들며 서로의 문화를 알아간다. 세계평화통일가정연합(가정연합·옛 통일교) 부산울산교구 신도들이 지역 주민과 함께 펼쳐온 사회공헌 활동이다. 창시자가 강조한 “주고 또 주고도 준 것을 잊으라”는 참사랑의 가르침을 바탕으로 이웃의 어려움을 살피고, 지역사회와 함께 살아가는 현장을 소개한다.

부산 영도구 다문화 환경공동체 ‘탄탄대로1.5’ 회원들이 버려진 현수막을 재활용해 환경정화 활동에 사용할 에코백을 만들고 있다.

부산 영도구에서는 결혼이주민과 지역 주민이 함께 환경을 가꾸는 다문화 환경공동체 ‘탄탄대로1.5’가 활동하고 있다. 가정연합 서부산가정교회 사회공헌단을 중심으로 운영되는 이 공동체는 주민 대상 환경교육과 거리 정화, 에너지 절약, 도시농업, 업사이클링 등을 실천한다.



회원들은 회의 때 일회용품을 사용하지 않고, 버려진 현수막으로 에코백을 만들어 환경정화 활동에 재사용한다. 거리에서 수거한 폐자원도 새로운 작품의 재료로 활용한다. 한 주민은 “버려진 것을 살려 작품을 만들면서 물건을 바라보는 시선이 달라졌다”고 말했다.



탄탄대로1.5는 부산시가 주민 주도의 온실가스 감축 활동을 지원하는 ‘탄소중립마을 만들기 사업’에 2년 연속 선정돼 사업비와 교육 등의 지원을 받는 대상이 됐다. 교구 자료에 따르면 2025년 활동을 기준으로 자체 추산한 온실가스 감축량은 약 361.37㎏CO₂다. 작은 실천을 모아 환경보호의 성과를 확인하려는 노력이다.

부산 영도구 평생학습 프로그램 ‘찾아가는 배달강좌’에서 주민 강사가 업사이클링 교육을 진행하고 있다.

눈길을 끄는 것은 환경교육을 받던 주민들이 배운 내용을 다시 이웃에게 전하는 강사로 성장하고 있다는 점이다. 올해 3월부터 6월까지 영도구 평생학습 프로그램인 ‘찾아가는 배달강좌’를 통해 업사이클링과 환경예술 교육을 10차례 진행했으며, 누적 참여 인원은 90명에 달했다. 6월 13일 열린 ‘2026 영도 친환경 Festa’에서는 영도구의 초청으로 친환경 놀이와 업사이클링 체험을 운영했다. 준비한 400명분의 체험 재료가 모두 소진될 만큼 시민들의 관심을 끌었다.



전문교육도 성과를 거뒀다. 지난해부터 환경교육을 받아온 회원들은 올해 8월까지 12차례의 전문 교육과정을 이수했다. 이 가운데 9명은 한국생활아트디자인협회가 발급하는 토탈아트와 에코플래너 등 관련 자격증 17개를 취득했다. 환경을 배우는 데서 나아가 직접 교육과 체험을 이끌 역량을 갖춘 것이다.



생활 속 환경보호를 위한 공간도 넓혀가고 있다. 9월에는 옥상에 상자텃밭을 추가 설치하고 수세미를 이용한 녹색 차양인 ‘그린커튼’을 보완했다. 폐자원을 활용한 환경예술 공간 조성에도 착수했다. 9월 27일에는 ‘지구환경 위기를 극복하는 단서, 숨겨진 보물찾기’를 주제로 환경 축제를 열고 생활 속 실천 방안을 함께 논의했다.

지난 6월 13일 열린 ‘2026 영도 친환경 Festa’에서 시민들이 ‘탄탄대로1.5’가 운영하는 친환경 놀이를 하고 있다.

한 참여자는 “작은 상자텃밭에서 시작된 노력이 사람과 자연을 연결하는 공간으로 결실을 보아 큰 보람을 느낀다”고 말했다. 공동체에는 결혼이주민부터 어린이와 청년, 어르신까지 다양한 세대가 참여한다. 업사이클링 교육에 3대가 함께한 가족도 있었다. 환경보호가 서로 다른 문화와 세대의 주민들을 이어주는 매개가 된 셈이다.



환경정화에 역사적 의미를 더한 활동도 이어졌다. 남부산가정교회 봉사팀은 10월 1일 국군의 날을 맞아 부산 중앙공원 충혼탑을 참배한 뒤 산책로와 주변 쓰레기를 수거했다. 한 봉사자는 “나라를 위해 희생하신 분들을 기억하고 깨끗한 지역사회를 만드는 일에 동참할 수 있어 보람 있었다”고 활짝 웃었다.



영도에서 시작된 녹색 실천은 환경을 배우던 주민이 교육의 주체로 성장하고, 다시 이웃의 참여를 이끌어내는 활동으로 발전하고 있다. 환경보호와 주민 역량 강화, 세대와 문화의 교류가 함께 이뤄지고 있다는 점에서 의미를 찾을 수 있다.

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