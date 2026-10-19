개그·국악·태권도의 신명 나는 판…경기아트센터, 퓨전마당놀이 ‘춘향전’ 개막

고전소설 ‘춘향전’이 웃음과 신명 나는 국악 가락, 화려한 태권도 퍼포먼스가 어우러진 퓨전 마당놀이로 옷을 갈아입었다.

경기아트센터는 오는 29∼30일 이틀간 경기아트센터 소극장에서 퓨전마당놀이 ‘춘향전’을 두 차례 무대에 올린다.

경기아트센터.

이번 공연은 전통 마당놀이 고유의 풍자와 해학, 관객과의 밀착 소통을 골간으로 삼되 현대 감각의 유머와 대중음악을 결합한 것이 특징이다. 전통 연희에 낯선 젊은 세대부터 어르신까지 온 가족이 부담 없이 즐길 수 있도록 문턱을 낮췄다.

줄거리는 성춘향과 이몽룡의 운명적 첫 만남과 이별, 변학도의 수청 요구와 춘향의 저항, 암행어사 출두와 재회 등 원작의 큰 줄기를 충실히 따라간다. 인물 간 갈등이 고조되는 장면에 현대적 재치와 코믹 요소를 배치하고, 마당놀이 특유의 관객 참여형 한마당으로 마침표를 찍는다.

무대를 채우는 출연진도 눈길을 끈다. SBS ‘웃찾사’ 출신 3인조 개그팀 ‘졸탄’(이재형·한현민·정진욱)을 비롯해 유튜브 채널 ‘급식왕’의 주현정, ‘문과1등 이과1등’의 신흥재, ‘하오TV’의 손민혁, 개그맨 서기원 등이 합류해 폭소를 자아낸다. 여기에 JTBC ‘풍류대장’ 출신 국악가수 이아진이 소리를 보태고, 용인대 태권도시범단과 가야금 병창팀이 가세한다.

지역 문화예술단체인 ‘용인 문화공동체 이음’과의 협력으로 마련된 이번 무대는 휴식 없이 약 100분간 펼쳐지며, 연령 제한 없이 운영된다. 관람료는 전석 1만원이다.

경기아트센터는 퓨전마당놀이 ‘춘향전’에 앞서 25일까지 경기청년예술기회무대(GGAC CLASSIC)를 이어간다. 도내 유망 청년 음악가들의 신선하고 깊이 있는 클래식 연주 무대가 무료로 펼쳐진다.

31일에는 경기필하모닉 마스터피스 시리즈 V ‘말러 교향곡 1번’이 대극장 무대에 오른다. 말러의 정수가 담긴 교향곡 1번 ‘거인’을 통해 깊이 있는 오케스트라 사운드를 전할 예정이다.

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