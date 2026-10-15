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美 9월 CPI 전년대비 3.7%↑, 예상 웃돌아…금리인상 압박도↑

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채명준 기자 MIJustice@segye.com

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미국의 9월 소비자물가 상승률이 에너지 가격 급등 여파로 시장 전망치를 웃돌았다. 에너지를 제외한 주요 품목에서도 물가 상승 압력이 확인되면서 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 기준금리 인상 가능성이 커지고 있다.

 

14일(현지시간) 미 노동부에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(3.6%)를 0.1%포인트 웃도는 수치다. 전월(3.4%)과 비교하면 상승 폭이 0.3%포인트 확대됐다. 전월 대비로는 0.6% 올라 지난 4월 이후 5개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.

미국의 9월 소비자물가 상승률이 에너지 가격 급등 여파로 시장 전망치를 웃돌았다.

미국 9월 소비자물가 상승률이 에너지 가격 급등 여파로 시장 전망치를 웃돌았다. AP연합뉴스
미국 9월 소비자물가 상승률이 에너지 가격 급등 여파로 시장 전망치를 웃돌았다. AP연합뉴스

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 역시 전년 동월 대비 2.6%, 전월 대비 0.3% 상승했다. 각각 시장 전망치인 2.5%, 0.2%를 0.1%포인트씩 웃돌았다.

 

물가 상승을 주도한 것은 에너지 가격이다. 9월 휘발유 가격은 전월 대비 9.1% 뛰며 전체 소비자물가 상승분의 절반 이상을 차지했다. 전년 동월과 비교하면 34.2% 급등했다. 연료유 가격도 전월 대비 15.3%, 전년 동월 대비 74.2% 올랐다. 휘발유와 연료유 등을 포함한 에너지 상품 가격은 전월 대비 9.3% 상승했다.

 

물가 상승세는 에너지 이외 품목에서도 나타났다. 항공료(1.2%)와 중고차·트럭(0.7%), 교육비(0.6%), 의류(0.3%) 등이 일제히 올랐다. 주거비 역시 전월 대비 0.4% 상승했다. 블룸버그통신은 에너지 가격 급등뿐 아니라 경제 전반에 걸쳐 물가 상승 압력이 광범위하게 나타나고 있다고 분석했다.

 

예상보다 높은 물가 지표에 금융시장도 즉각 반응했다. 미 동부시간 오전 9시28분 기준 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 8.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.304%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 국채 금리도 12.3bp 상승한 4.916%를 나타냈다.

 

연준의 추가 금리 인상 전망에도 힘이 실렸다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장이 반영한 10월 기준금리 인상 확률은 전날 22.1%에서 물가 발표 직후 51.5%로 급등했다. 시장에서는 에너지발 물가 상승이 다른 품목으로 확산하면서 인플레이션이 장기화할 수 있다는 우려가 나온다.

 

11월 중간선거를 앞둔 미국 정치권에도 부담이 커질 전망이다. 고물가에 따른 가계의 생활비 부담이 이어지는 가운데 물가 안정 문제가 선거의 핵심 쟁점으로 떠오를 것으로 보인다.


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