이재용, 모친 홍라희에게 삼성전자 주식 2조6000억 증여받는다

이재용 삼성전자 회장이 홍라희 리움미술관 명예관장으로부터 2조6000억원 상당의 삼성전자 지분을 증여받는다. 증여 이후 이 회장의 삼성전자 지분율은 1.58%에서 1.75%로 높아지게 된다.

삼성전자는 홍 관장이 삼성전자 주식 1천115만8천주(0.17%)를 이 회장에게 증여한다고 13일 공시했다. 이날 삼성전자 종가 23만2000원을 기준으로 하면 증여 규모는 약 2조6000억원 상당이다. 증여 예정일은 11월 12일이다.

이재용 삼성전자 회장과 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장이 2024년 10월 21일 오후 서울 종로구 서울대병원 어린이병원에서 열린 소아암·희귀질환 지원사업단 행사를 마치고 이동하고 있다. 뉴시스

현재 이재용 회장이 보유한 삼성전자 주식은 1억521만9053주로 지분율은 1.58%다. 이번 증여가 완료되면 이 회장 보유 주식은 1억1637만7053주로 지분율이 1.75%로 높아진다. 지분율이 0.17%포인트 올라가는 것이다. 반면 홍 관장의 지분율은 0.98%에서 0.81%로 0.17%포인트 낮아진다.

재계에서는 이번 증여가 가족 간 거래로서 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석했다. 삼성 총수 일가가 보유한 전체 지분에도 큰 변동이 생기지 않는다.

앞서 홍 관장은 지난 9월에는 1조9천억원 상당의 삼성전자 지분 0.11%를 이 회장에게 매도했다. 당시 매도는 홍 관장이 상속세 완납을 위해 일으킨 금융기관 대출금을 상환하기위한 것으로 추정됐다. 홍 관장은 지난 1월 삼성물산 주식 전량(180만8천577주·지분율 기준 1.06%)을 이 회장에게 증여하기도 했다. 이를 통해 이 회장의 삼성물산 지분율은 보통주 기준으로 기존 19.93%에서 20.99%로 높아졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지