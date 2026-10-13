새만금 수변도시 단독주택용지 1차 공급률 48.8%…점포겸용 80% 낙찰

잔여 23필지 13~26일 재공급
새만금 스마트 수변도시 단독주택용지 1차 공급에서 전체 대상 필지의 48.8%가 낙찰돼 계약이 체결됐다. 특히 주거와 상업시설을 함께 운영할 수 있는 점포겸용 용지는 80%의 낙찰률을 기록해 수변도시의 주거·상업 기능에 대한 수요를 확인했다.
새만금개발공사는 스마트 수변도시 1공구 단독주택용지 45필지를 대상으로 진행한 올해 하반기 1차 공급에서 22필지가 낙찰돼 계약을 마쳤다고 13일 밝혔다.
용도별로는 주거전용 용지 35필지 중 14필지, 점포겸용 용지 10필지 중 8필지가 낙찰됐다. 전체 낙찰률은 48.8%로, 한국자산관리공사가 집계한 최근 3년간 최고가 방식 분양률 41.5%를 웃돌았다.
특히 점포겸용 용지는 10필지 중 8필지가 낙찰돼 주거와 상업 기능을 함께 갖춘 용지에 대한 관심이 두드러졌다. 다만, 주거전용 용지는 35필지 중 14필지가 낙찰되는 데 그쳐 용도별 수요 차이도 나타났다.
공사는 낙찰되지 않은 잔여 용지 23필지에 대해 재공급 절차에 들어간다. 2차 공고는 이날부터 26일까지 진행하며, 입찰 기간은 20일부터 26일까지다. 공급 대상과 신청 자격, 방법 등 세부 사항은 한국자산관리공사 온비드에서 확인할 수 있다.
공사는 입찰 희망자를 대상으로 사전 신청을 통한 현장답사도 지원할 계획이다. 수요자들이 입지와 주변 여건을 직접 살펴본 뒤 입찰에 참여할 수 있도록 하기 위해서다.
나경균 새만금개발공사 사장은 “잔여 용지도 차질 없이 공급해 새만금 수변도시가 전북을 대표하는 정주 공간으로 자리 잡게 할 것”이라고 말했다.
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