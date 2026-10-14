잘 나가던 하이브리드차 ‘제동’… 전기차는 ‘질주’

매년 성장을 거듭해 온 국내 하이브리드차 판매가 올해 처음 감소세로 돌아섰다. 전기차 수요가 살아난 데다 주력 하이브리드 모델의 생산 차질과 신차 출시를 앞둔 구매 대기가 겹친 결과라는 분석이 나온다.



13일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 올해 1∼9월 하이브리드차(마일드 하이브리드 포함) 신규 등록은 42만1199대로, 지난해 같은 기간보다 3.9% 줄었다. 연료별 등록 통계가 시작된 2013년 이후 하이브리드차 등록 대수가 감소한 것은 처음이다. 전체 신차 등록에서 차지하는 비중도 34.1%로 지난해 동기 대비 0.4%포인트 낮아졌다.



하이브리드차는 1∼9월 기준 2013년 2만2181대에서 지난해 43만8170대까지 매년 성장했다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 속에서 내연기관차를 대체할 현실적인 선택지로 주목받았다.



그러나 올해 하이브리드차 성장세가 꺾인 데는 수요와 공급 요인이 함께 작용한 것으로 분석된다. 내연기관차에서 하이브리드차로 옮겨갔던 소비자들의 관심이 다시 전기차로 이동하면서 수요가 줄었다는 해석이 나온다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 국면에서 현실적 대안으로 주목받았던 하이브리드차가 전기차 수요 회복과 함께 성장 동력을 잃고 있다는 것이다.



또 현대차는 아반떼·투싼·그랜저 등의 하이브리드 신모델 출시가 하반기에 몰리면서 소비자들이 구매를 미뤘고, 기아는 쏘렌토·스포티지·K8 등 주력 모델의 노후화가 판매에 영향을 줬다는 분석이 나온다.



올해 1∼9월 국내 전기차 신규 등록은 29만6801대로 74.8 급증했다. 기아가 EV5·EV4·PV5를 앞세워 작년보다 112.3 많은 10만4370대의 전기차를 팔았고, 수입차 시장에서는 테슬라가 모델Y·모델3에 힘입어 104.4 증가한 8만9148대를 판매했다. 휘발유차는 38만6533대로 지난해 같은 기간보다 19.4 감소했다.

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