박용선 포항시장 “산업 강화·민생 회복·정주 개선… 포항, 100만 생활권 도시 전환” [기초단체장 취임 100일]

“산업 경쟁력 강화 및 민생 회복, 정주 여건 개선을 연계해 인구 감소와 지역경제 침체에 대응하고 포항을 100만 생활권 거점도시로 만들어가겠습니다.”



박용선(사진) 경북 포항시장이 민선 9기 출범 이후 100일간의 시정 성과를 되돌아보고, 산업 경쟁력 강화 및 민생경제 회복, 정주 여건 개선을 통한 포항의 중장기 발전 방향을 제시했다.

박 시장은 13일 시청 대회의실에서 기자회견을 갖고 “산업·민생·도시 분야의 구조적 과제를 진단한 결과를 바탕으로 지역경제 회복과 시민 생활 안정을 최우선으로 하는 시정 운영 기조를 확립했다”고 밝혔다. 그는 취임 100일간 민생현장을 강조하며 현장 방문 85회, 기관 방문 50회, 주민간담회 151회를 진행하며 분야별 정책간담회와 읍면동 소통간담회를 재개하는 등 시민과의 소통을 강화했다.



특히 민생경제 분야에서는 희망동행 특례보증 300억원 추가 공급, 가뭄·고수온 피해 긴급 지원, 포항사랑상품권 이용 편의 개선 등을 추진했다. 여성 1인 소상공인 안심패키지 지원 근거 마련과 점심시간 주정차 단속 유예 확대 등 생활밀착형 정책도 시행했다.



박 시장은 “산업 분야에서는 2조원 규모의 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 착공과 3700억원 규모의 기업 투자협약을 주요 성과로 꼽을수 있다”고 소개했다. 이어 K그래핀 상용화 협의체 출범과 로봇 국가첨단전략산업 특화단지 지정, 신해양레저 광역연계형 규제자유특구 지정 등을 통해 미래산업 기반을 확충했다고 자평했다. 포항시는 2027년 정부예산안에서 국비 733억원을 확보했다.



시는 공공하수처리시설 개선사업의 운영구조 정비를 통해 연간 27억원, 총 405억원의 재정 절감 효과를 거둘 계획이다. 이를 위해 철강산업의 저탄소·고부가가치 전환과 AI·로봇·그래핀 등 첨단산업 육성, 소상공인 지원을 통한 지역 내 소비 확대를 추진한다.



박 시장은 “민선 9기 공약을 6대 전략, 75개 추진과제로 구체화해 단계적으로 실행해 포항을 한 단계 업그레이드시키겠다” 고 강조했다.

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