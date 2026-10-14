게임서 웹툰·출판까지… 대구 집결

게임?웹툰?출판?캐릭터?영상 미디어 등 국내외 최신 콘텐츠를 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘2026 대구콘텐츠페어’가 16~17일 엑스코(EXCO)에서 열린다.



13일 대구시에 따르면 ‘Play 콘텐츠, Experience 대구’를 슬로건으로 내건 올해 행사에는 총 160개 콘텐츠 기업이 참여해 433개 규모의 부스를 운영한다. 이번 행사는 시민 참여형 프로그램을 강화했다. 최신 게임 시연과 e스포츠 대회, 유명 웹툰 작가 토크콘서트, 독립출판 전시 등 다채로운 볼거리가 마련된다.



게임 분야에선 카카오게임즈가 처음 참가해 레드아이스 스튜디오와 손잡고 신작 ‘도깨비의 세계’ 시연 부스를 운영한다. e스포츠 팬들을 위한 현장 이벤트도 풍성하다. ‘테일즈런너’와 ‘브롤스타즈’ e스포츠 페스티벌이 열려 뜨거운 현장 열기를 더할 예정이다. 웹툰 분야는 ‘이태원 클라쓰’를 집필한 광진 작가 초청 토크콘서트가 열린다. 출판 분야는 ‘제3회 대구인디도서전’이 동시에 열려 독립서점과 출판사들이 다양한 도서와 굿즈를 선보인다.

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