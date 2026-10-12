경찰병원장도 1년째 공백… 전문의 수급 ‘구멍’

인력난에 진료시간도 줄어
1년10개월째 공석인 경찰청장에 이어 경찰병원장도 1년 넘게 공석이 이어지면서 업무공백 우려가 커지고 있다. 지휘 공백이 장기화하다 보니 인력 수급이나 정책 추진에 동력이 떨어지고 있다는 평가다.
12일 국민의힘 서명옥 의원실이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 전 경찰병원장 A씨는 지난해 10월 음주운전 혐의로 직위해제된 뒤 지난 6월29일 해임처분을 받았다. 경찰은 지난 8월 채용공고를 내고 선발절차를 진행 중이지만 원장 자리는 1년째 공석이 이어지고 있다. 경찰은 A씨의 직위해제 이후 직무대리로 진료1부장 B씨를 원장 직무대리로 지정했다. 하지만 그 역시 음주운전 전력이 있어 지난해 12월 진료2부장을 새 직무대리로 재지정하는 등 혼선이 잇따랐다.
수장 공백과 함께 의료인력 부족도 개선되지 않고 있다는 지적이 나온다.
지난 8월 기준 경찰병원 정원은 678명이지만 현원은 626명으로 52명이 부족한 채로 운영되고 있다. 전문의 부족으로 올해 각 진료과의 진료·시술·검사 시간도 주당 69시간이 줄어든 것으로 집계됐다.
경찰청장 자리도 2024년 12월 비상계엄 이후 1년10개월째 공석이 이어지고 있다. 현재 김종철 경찰청 차장은 세 번째 직무대행이다. 이날 경찰청 국정감사에서는 경찰 수장 공백 장기화에 대한 여야 우려가 잇따랐다.
국민의힘 강명구 의원은 “작년에 이어 올해도 청장 직무대행을 모시고 국정감사를 한다”며 “이런 대행 체제로 국가조직을 운영한다는 것 자체가 말이 안 되는 상황이고 정삭적인 조직 운영이 아니다”라고 지적했다. 같은 당 박덕흠 의원도 “조속히 청장을 임명해서 안보·수사에 있어 국민이 안심하고 일을 할 수 있도록 해야 하는데 걱정이 많다”고 했다. 국회 행정안전위원회 위원장인 더불어민주당 김영진 의원은 “조속히 경찰청의 정상화를 위해서 청장이 임명돼서 경찰청 조직이 정상화되기를 바라고 그 뜻을 전할 수 있도록 하겠다”고 했다. 다만 김종철 경찰청장 직무대행은 이 같은 청장 공백 지적에 “현안 업무를 챙기는 데 특별한 문제가 없다”며 “걱정하는 일이 없도록 현안 업무를 꼼꼼하게 잘 대비하겠다”고 말했다.
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