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“오늘 제가 결혼을 합니다”…김준식, 결혼식 당일 깜짝 발표

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손유나 인턴기자 sonyuna@segye.com

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뮤지컬 배우 김준식 인스타그램 계정 캡처
뮤지컬 배우 김준식 인스타그램 계정 캡처

 

뮤지컬 배우 김준식이 결혼 소식을 당일 깜짝 발표했다.

 

김준식은 12일 자신의 인스타그램 계정을 통해 “오늘 제가 결혼을 한다”며 손편지를 올렸다.

 

김준식은 예비신부에 대해 “제 곁에서 힘든 시간을 함께 견뎌주고 제 열정에 의심이 들 때면 확신을 불어넣어 주고 너무 뜨겁게 타오를 때면 그 불길을 다독여 주는 참 고마운 사람”이고 소개했다.

 

또한 그는 “이 소식을 어떻게 전하면 좋을지 고민이 많았다”며 “한 분 한 분 직접 찾아뵙고 싶었지만, 작은 규모로 결혼식을 준비하다 보니 조심스러운 맘이 앞선 채로 오늘을 맞이하게 됐다”고 말했다.

 

이어 “그래도 제게 마음을 나눠주신 모든 분들께 기쁜 소식 전하며 함께하고 싶었다”고 덧붙였다.

 

그러면서 “오늘 저희 두 사람을 축복해 주신다면 더없이 행복할 것 같다”며 “앞으로 더 성숙한 모습으로 큰 책임감을 가지고 여러분들을 뵙도록 하겠다”고 전했다.

 

김준식은 2016년 독립영화 ‘인류의 영원한 테마’로 데뷔했으며 뮤지컬 ‘금악’, ‘무인도 탈출기’, ‘박열’, ‘연의 편지’ 등에서 활약했다. 오는 11월18일부터는 뮤지컬 ‘브로큰 넘버스’에 출연할 예정이다.


손유나 인턴기자 sonyuna@segye.com 기자페이지 바로가기

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