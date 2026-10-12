군산 새만금 수산식품단지 공장 가동 본격화…갑오징어 브랜드화도 추진

전북 군산 새만금 수산식품 수출가공 종합단지에 입주한 민간 기업들이 잇따라 공장 가동에 들어가면서 지역 수산업의 고부가가치 산업 전환에 대한 기대가 커지고 있다. 해삼 가공기업 ‘해신’과 수산식품 기업 ‘고상한컴퍼니’가 본격적인 생산에 돌입한 가운데 군산시는 최근 지역 특산물로 주목받는 갑오징어의 공동 브랜드 개발에도 나서 수산물 가공부터 판로 확대까지 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다.

12일 군산시에 따르면 새만금 국가산업단지에 조성 중인 수산식품 단지에는 총 11개 기업이 총 2304억원을 투자해 입주할 예정이다. 김 관련 기업 6곳과 수산식품 기업 4곳, 냉동·냉장 기업 1곳이 들어서는 집적화 단지로, 수산물 생산에 머물렀던 지역 산업을 가공·유통·수출로 확장하는 것이 목표다.

전북 새만금 국가산업단지에 조성 중인 수산식품 수출가공 종합단지 모습. 군산시 제공

최근에는 해삼 가공 전문 기업 해신과 간장게장 등 수산식품을 생산하는 고상한컴퍼니가 공장 건립을 마치고 생산 체제에 들어갔다. 또 단지 내 3개 기업이 준공을 완료했고, 3개 기업은 공사를 진행 중이다. 나머지 기업들도 금융기관 협의와 관련 행정절차가 마무리되는 대로 착공할 예정이다.

해신은 해삼 대량 양식 기술과 수산 가공·수출·바이오 분야를 중심으로 사업을 확대하고 있다. 지난해 말 ‘500만불 수출의 탑’을 수상했으며, 해양수산부와 해양수산과학기술진흥원이 추진하는 ‘예비 오션스타’ 기업에도 선정됐다. 새 공장에서는 염장해삼과 해삼만두, 해삼짜장 등 가공식품을 생산하고 해삼 펩타이드 등 해양바이오 소재 개발도 추진할 계획이다.

고상한컴퍼니는 군산의 지역 식재료를 활용한 수산식품과 가정간편식(HMR)을 개발해 온 청년기업이다. 이번에 건립한 공장에서 꽃게와 새우, 패류 등 지역 수산물을 활용한 제품을 생산해 국내외 시장 공략을 확대할 방침이다.

수산식품단지 조성도 기반 시설 확충과 함께 진행되고 있다. 군산시는 해수 공급시설과 내부 도로 조성을 마쳤으며, 내년 5월 준공 예정인 스마트 수산가공센터와 입주기업 간 연계를 강화할 계획이다. 최근 추가 확보한 사업 부지에 대해서는 이달 중 입주 수요 조사를 통해 기업 추가 선정 절차를 추진한다.

이와 함께 군산시는 지역 수산물로 인지도가 높아지고 있는 갑오징어의 브랜드화에도 착수했다. 군산갑오징어협동조합, 한국발명진흥회 전북지부(전북지식재산센터), 수행업체와 협력해 ‘2026년 지역 대표 K-브랜드 100 지원사업’을 추진한다. 사업비 4050만원을 들여 군산 갑오징어의 특성을 살린 공동 브랜드와 상표·디자인을 개발하고 지식재산권을 확보할 계획이다.

군산시는 갑오징어 산란·서식장 조성과 종자 방류 등 수산자원 조성 사업을 이어온 데 이어 브랜드 개발을 통해 상품 가치를 높이고 어업인 소득 증대로 연결할 방침이다. 개발된 공동 상표와 디자인 등 지식재산권은 군산시에 귀속되며, 시는 이를 체계적으로 관리해 지역 특산물의 판로 확대와 상품 경쟁력 강화에 활용할 예정이다.

김재준 군산시장은 “민간기업의 투자로 수산식품단지 조성사업이 생산 기반 확충으로 이어지고 있다”며 “지역 수산물을 고부가가치 산업으로 육성하고 생산·가공·수출이 연계되는 산업 기반을 구축할 것”이라고 말했다.

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