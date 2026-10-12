비대면 금융 NO∼ 은행 점포, 주민과 공유 ‘밀착 마케팅’ [마이머니]

#. 경북 봉화군 춘양면 새마을금고 건물에는 쉴 새 없이 농어촌버스가 드나든다. 점포 문을 열면 금융 창구 한편으로 버스를 기다리는 주민들의 대합공간이 펼쳐진다. 새마을금고가 경영난으로 한때 문을 닫았던 춘양공용버스터미널 건물을 매입해 새 보금자리를 꾸리면서 건물 일부를 버스터미널로 내어준 것. 주민들은 버스를 기다리며 금융업무를 본 뒤 봉화 곳곳의 산간마을과 서울·안동·대구 등지로 향한다.



최근 시중은행들이 지점수를 크게 줄이면서 고객들이 몇 시간씩 기다리기가 예사인 것과 달리 지역에 뿌리를 둔 새마을금고는 오히려 영업점을 유지하며 주민 회의실·문화센터 등으로 공유해 주목받고 있다.

새마을금고는 지역에 뿌리를 내린 영업점을 유지하면서 주민을 위한 문화·복지시설로 공유하고 있다. 사진은 금고 영업점 겸 버스터미널 등으로 쓰고 있는 경북 봉화군 춘양면 새마을금고. 새마을금고 제공

11일 새마을금고에 따르면 올해 상반기 기준 1239개 새마을금고 중 자체 회관을 보유한 금고는 1099개로 전체의 89%에 달했다. 금고가 보유한 건물 1층을 주로 영업장으로 사용하고, 나머지 층은 주민을 위한 문화·복지 공간으로 활용하고 있었다.



실제 최근 경기 지역의 한 새마을금고는 지역경제 활성화를 위해 군포시 당동로시장 상인회에 사무공간을 10년간 무상 제공하는 협약을 체결했다. 상인회가 이 공간을 기반으로 자생적 사업을 전개하면 상권이 활성화돼 다시 금고의 영업 경쟁력이 높아지는 선순환을 기대할 수 있는 모델이다.



이 같은 ‘공유 인프라’ 역할은 비수도권, 도서·산간 지역에서 특히 빛난다. 부족한 문화·체육·복지시설을 새마을금고가 메워줘서다. 디지털뱅킹이 익숙하지 않은 고령층에게 새마을금고는 대면으로 금융서비스를 제공하면서 ‘사랑방’까지 제공한다.



새마을금고 전체 지점의 약 70%는 비수도권에 분포해 있다. 전국 89개 인구감소지역에서 점포 460여개를 운영 중이다. 새마을금고가 보유한 자체회관 1099곳 중 71%인 775곳이 비수도권에 위치해 금융과 복지를 아우르는 지역거점 역할을 하고 있다.



반면 4대(KB국민·신한·하나·우리) 은행의 경우 경영 효율화를 위해 오프라인 지점을 없애고 있다. 4대 은행의 총 지점수는 2022년 말 2536개에서 지난해말 2244개로 300여곳이 줄었다. 게다가 전체 지점의 69.9%가 서울 등 수도권에 편중돼 있다.



새마을금고 관계자는 “은행이 디지털 전환에 맞춰 점포와 부동산의 ‘경제적 효율성’을 높이고 있다면, 새마을금고는 오프라인 공간을 지역사회에 돌려주는 방식으로 ‘사회적 효율성’을 높이는 전략을 택한 것”이라고 설명했다.



새마을금고는 부실 정리를 위해 합병해도 인적 구조조정은 단행하되 공간과 점포는 구조조정하지 않는 것을 원칙으로 삼고 있다. 수익성을 일부 포기하더라도 지역금융기관이라는 정체성을 유지하며 사회적 효율성을 중시하기 때문이라고 새마을금고는 전했다.



새마을금고 관계자는 “회관은 금융업무만을 처리하는 공간이 아니라 지역 주민들이 함께 이용하고 소통하는 지역사회의 자산이라는 의미가 있다”며 “새마을금고는 지역에 뿌리를 둔 금융협동조합의 특성을 살려 금융과 문화·복지를 연결하는 지역 밀착형 역할을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

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