'48대1… 수험생 절반 이상 몰렸다' 수시 논술 전형 시험 열린 중앙대학교 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열린 가운데 시험을 마친 수험생들이 학교를 나서고 있다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열린 가운데 학부모들이 수험생을 기다리고 있다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열린 가운데 한 학부모가 논술 시험 관련 서류를 읽고 있다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열린 가운데 학부모들이 두 손을 간절히 모은 채 수험생을 기다리고 있다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열린 가운데 한 학부모가 눈물을 훔치고 있다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열린 가운데 한 수험생 가족이 포옹을 하고 있다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열린 가운데 한 학부모가 수험생을 격려하고 있다.

11일 서울 동작구 중앙대학교에서 2027학년도 수시 논술(창의형)전형 시험이 열렸다.

2027학년도 수시모집에서 논술전형을 실시하는 44개 대학의 일반전형 지원 건수 중 절반 이상이 논술에 몰린 것으로 나타났다. 전체 모집인원에서 논술이 차지하는 비중은 22.5%에 그쳤지만 지원 비중은 54.1%에 달했다.

30일 진학사가 논술전형을 실시하는 44개 대학의 지원 현황을 분석한 결과 논술전형 평균 경쟁률은 48.14대 1로 전년도 43.45대 1보다 상승했다.

44개 대학의 일반전형 모집인원 5만6470명 가운데 논술전형 모집인원은 1만2723명으로 22.5%를 차지했다. 반면 전체 지원 113만2402건 가운데 논술전형 지원은 61만2510건으로 54.1%에 달했다.

학생부교과전형은 모집인원의 32.6%를 차지했지만 지원 비중은 12.8%였다. 학생부종합전형은 모집인원 비중이 44.9%, 지원 비중이 33.1%였다. 논술전형 지원 비중은 학생부교과와 학생부종합을 합친 45.9%보다도 높았다.

내신 실질 반영률이 상대적으로 낮은 논술전형에 내신 성적에 부담을 느낀 수험생들의 지원이 집중된 것으로 분석된다.

대학·학과별로는 의·약학계열에서 높은 경쟁률이 나타났다. 경희대 한의예과(인문)는 5명 모집에 3111명이 지원해 622.20대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 삼육대 약학과는 563.40대 1, 아주대 약학과는 527.00대 1, 성균관대 의예과는 524.60대 1로 모두 500대 1을 넘었다.

비의약학 자연계열에서는 반도체 계약학과에 지원자가 몰렸다. SK하이닉스 계약학과인 서강대 시스템반도체공학과가 297.67대 1을 기록했고 한양대 반도체공학과도 211.00대 1로 집계됐다.

인문계열에서는 국민대 경영학부 경영학전공이 389.09대 1로 전년도에 이어 2년 연속 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 국민대 미디어·광고학부 미디어전공(361.50대 1), 한양대 미디어커뮤니케이션학과(337.20대 1), 정치외교학과(319.00대 1)도 300대 1을 웃돌았다.

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