“배가 너무 고파요” 걸려온 전화에…“전화 끊지 마세요” 달려간 공무원

사흘 동안 밥을 먹지 못한 채 배고픔을 호소하던 50대에게 온정을 전달한 전남광주 북구 한 공무원의 사연이 뒤늦게 전해져 훈훈한 감동을 주고 있다.



기사 이해를 돕기 위해 챗GPT AI로 생성한 AI 이미지. 챗GPT

11일 광주 북구에 따르면 지난달 20일 이희정 북구청 복지정책과 복지정책팀장은 당직을 서던 중 한 50대 남성 A씨로부터 전화 한 통을 받았다.

북구 중흥동의 한 고시원에서 홀로 지내고 있다는 A씨는 “사흘을 굶었는데 배가 너무 고파요”라며 도움을 요청했다. 수화기 너머로 들려오는 A씨의 목소리에는 장기간 굶주린 사람의 힘겨움이 고스란히 묻어났다고 한다.

혹시라도 A씨가 끼니를 거른 채 쓰러지는 것은 아닐까 걱정한 이 팀장은 당직 근무 중 먹으려고 사뒀던 빵 우유 컵라면을 챙겨 들고 곧장 고시원으로 향했다.

이 팀장은 A씨가 쓰러지거나 의식을 잃지는 않을까 걱정돼 가는 길에도 통화를 이어가며 상태를 살폈다.

고시원 앞에 만난 A씨는 오랫동안 끼니를 거른 탓인지 힘없는 걸음으로 이 팀장에게 다가왔다. 이 팀장은 챙겨온 음식을 A씨에게 건넨 뒤 주변에서 봉사활동을 해온 정철욱 동부시장 알리미봉사단 사무국장에게도 도움을 요청했다.

정 사무국장은 A씨의 사정을 전해 듣고 인근 편의점에서 도시락을 구입해 전달했고, A씨는 여러 차례 고개를 숙이며 고마움을 전했다.

이 팀장은 일정한 직업 없이 기초생활보장 수급비로 생계를 이어가던 A씨가 또 끼니를 거르지 않도록 북구가 운영하는 무료 식사 공간인 ‘모두의 한끼, 같이라면’을 안내했다. 북구·동부시장이 무등사회종합복지관에서 운영하는 무료 식사 공간으로, 누구나 라면과 반찬을 먹을 수 있다.

이 팀장은 “공무원이기 이전에 함께 살아가는 사회 구성원으로서 누구라도 그 전화를 받았다면 도움의 손길을 내밀었을 것”이라며 “공무원으로서도 A씨에게 도움을 줄 수 있는 방안을 계속 살펴보겠다”고 말했다.

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