[사설] 사상 첫 분기 영업이익 100조… 삼성 혁신 속도 더 높여야

삼성전자는 지난 3분기 영업이익 107조4000억원을 올린 것으로 잠정 집계됐다고 어제 공시했다. 국내 기업은 물론이고 글로벌 테크 기업 사상 최초로 분기 영업익 100조원 시대를 열었다. 앞서 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코가 러시아·우크라이나 전쟁 때인 2022년 2분기 영업익 865억달러(약 116조원)를 올린 적이 있다. 하지만 엔비디아나 애플 등 글로벌 빅테크(거대기술기업)조차 밟아보지 못한 대기록이다. 삼성전자의 3분기 영업익은 전년 동기 대비 782.5%, 매출(195조원)은 126.6% 늘었다. 영업이익률은 제조업에서 유례가 없는 55.1%에 달했다. 이로써 삼성전자는 작년 4분기부터 4개 분기 연속으로 매출과 영업익 신기록을 갈아치우게 됐다.



이번에도 인공지능(AI) 붐에 힘입은 반도체부문(DS), 특히 메모리 사업부 홀로 실적을 견인한 것으로 추정된다. 반면 직전 분기 창사 이래 첫 적자를 기록한 완제품부문(DX)은 2분기째 적자의 늪에서 빠져나오지 못한 것으로 보인다. 적자 규모도 2분기 8000억원에서 2조원 수준으로 대폭 증가했다는 관측이 나온다. DS 부문 내에서도 시스템 LSI 및 파운드리(반도체 위탁생산) 등 비메모리 사업부도 적자를 면치 못했을 것으로 점쳐진다.



반도체는 대표적인 경기순환 산업이다. 호황기 연구개발(R&D)에 매진해 경쟁자와의 격차를 벌려야 불황기를 버틸 수 있다. 업계에서는 내년까지 메모리 반도체 호황이 이어질 것으로 보고 있으나 AI 붐이 속도 조절에 돌입할 것이라는 전망도 쏟아진다. 슈퍼사이클에 기댄 호실적에 만족하지 말고 혁신의 속도를 더욱 높여야 하는 이유다. 글로벌 기술 리더십을 더욱 확고히 하기 위한 투자도 아끼지 않아야 할 것이다.



이달 중 부지 조성 공사가 시작되는 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지는 정부 공언대로라면 2040년 완공된다. 세계 시장 점유율이 7%까지 떨어진 파운드리는 압도적인 1위 TSMC에 크게 뒤처져 있다. 사업 부문 간 실적 양극화를 해소하는 게 급선무다. DX는 3분기에도 부품 원가 압박에 따른 수익성 악화를 겪었다. 전 세계적으로 인플레이션이 장기간 지속된다는 관측이 나오는 상황에서 원가 타령만 하고 있을 때가 아니다. 고부가가치 제품 중심으로 신속하고 과감한 구조조정에 나설 필요가 있다. 당장 기술 및 가격 경쟁력을 높여 수주 실적을 키우는 일이 발등의 불이다.

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