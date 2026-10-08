“또 너냐”… 다저스·밀워키 ‘리턴매치’

월드시리즈 3연패에 도전하는 로스앤젤레스 다저스가 밀워키 브루어스와 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전4승제)에서 2년 연속 격돌한다.



다저스는 8일 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS·5전3승제) 4차전에서 애틀랜타 브레이브스를 4-1로 꺾고 3승1패로 NLCS에 올랐다. 애틀랜타의 탈락으로 김하성(30)은 부진했던 2026시즌을 마감했다.

양키스 홈런 가로챈 관중 한 관중이 6일 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕양키스와 탬파베이 레이스의 2026 MLB ALDS 3차전 앤서니 볼피의 타구를 손으로 건드리고 있다. 이 타구는 홈런으로 인정돼 4-4 동점이 된 듯했지만, 비디오판독 끝에 2루타로 정정되고 1루 주자의 득점만 인정됐다. 뉴욕=UPI연합뉴스

승부는 7회 초에 갈렸다. 1-1로 팽팽한 가운데 다저스는 안타 1개와 볼넷 2개로 엮은 2사 만루에서 터진 안디 파헤스의 2타점 중전 적시타에 힘입어 승기를 잡았다. 9회에는 맥시 먼시가 우측 담을 넘어가는 솔로포로 쐐기를 박았다. 디저스의 김혜성은 9회 말 2루수 대수비로 올해 포스트시즌에 처음 모습을 드러냈다.



밀워키도 NLDS 4차전에서 샌디에이고 파드리스를 3-1로 꺾고 3승1패로 NLCS에 올랐다. 밀워키 마운드는 이날 샌디에이고 타선을 단 3안타로 봉쇄했다. 다저스와 밀워키의 NLCS 1차전은 12일 밀워키의 홈에서 열린다.



아메리칸리그에서는 탬파베이 레이스가 챔피언십시리즈(ALCS)에 선착했다. 탬파베이는 뉴욕 양키스타디움에서 뉴욕 양키스를 4-3으로 물리치고 시리즈 전적 3승 무패로 리그 우승을 차지했던 2020년 이래 6년 만에 ALCS 무대를 밟았다. 2-2로 맞선 6회 초 탬파베이 빅토르 메사가 우중간 스탠드로 향하는 결승 투런 아치를 그렸다.



양키스는 6회 말 2사 1루에서 앤서니 볼피가 4-4 동점을 이루는 좌월 투런포를 터뜨린 듯했지만, 비디오판독 끝에 펜스 뒤에 서 있던 팬이 공이 담을 넘기도 전에 손을 뻗어 낚아챈 것으로 드러나 심판진은 이 타구를 2루타로 정정하고, 1루 주자의 득점만 허용했다. 양키스는 극성스러운 팬의 방해로 1점 차를 극복하지 못하고 졌다.



벼랑 끝에 몰렸던 클리블랜드 가디언스는 미국 일리노이주 시카고 레이트필드에서 치른 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 3차전에서 시카고 화이트삭스를 9-3으로 완파하고 2패 후 첫 승리를 거뒀다.

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