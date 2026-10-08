유승호 측, 6년 열애설에…"연인이었으나 결별"

배우 유승호(33) 측이 배우 임세주(본명 임지현·35)와의 6년 열애설에 대해 "이미 헤어진 사이"라고 밝혔다.



유승호 소속사 333은 "두 사람은 연인 사이였으나 현재는 헤어진 상태"라며 "좋은 동료 관계로 지내고 있다"고 말했다.

배우 유승호(왼쪽), 임세주. 연합뉴스

임세주 소속사 무빙픽쳐스컴퍼니 역시 "두 사람이 약 6년간 사귄 건 사실이나 결별했다"고 전했다.



이날 이데일리는 두 사람이 2020년 방송한 tvN 드라마 '메모리스트'로 인연이 돼 6년간 교제했다고 보도했다.



유승호는 2000년 드라마 '가시고기'에서 아역 배우로 데뷔해 2002년 영화 '집으로'로 큰 인기를 얻었다.



이후 '태왕사신기', '공부의 신', '무사 백동수', '보고싶다', '조선마술사', '봉이 김선달', '꽃 피면 달 생각하고' 등 다양한 장르의 작품에서 활약했다. 지난달 종영한 SBS 드라마 '재벌X형사'에도 출연했다.



임세주는 2011년 해오라라는 예명으로 가수로 데뷔해 활동했다. 2015년 영화 '장수상회'를 시작으로 본격적으로 연기를 시작해 '하나뿐인 내편', '좀비탐정', '살인자ㅇ난감', '라이딩 인생' 등의 드라마에 출연했다.

<연합>

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