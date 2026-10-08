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박지원 “‘암살자(들)’ 관람하자… ‘병오 문화5적’ 추천해달라”

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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“‘한번 더 보기’ 캠페인도 한다” 강조
댓글에 국민의힘 주진우 의원 등 언급

더불어민주당 박지원 의원이 역사 왜곡 논란 속에서도 영화 ‘암살자(들)’을 보자는 글을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

 

더불어민주당 박지원 의원. 뉴시스
더불어민주당 박지원 의원. 뉴시스

 

박 의원은 7일 SNS에 올린 글에서 “영화 ‘암살자(들)’ 관람하세요”라며 “‘한번 더 보기 캠페인’도 한다”고 적었다.

 

특히 박 의원은 ‘병오 문화5적’ 추천을 바란다고도 말했는데, 올해가 병오년이고 ‘암살자(들)’ 비판에 앞서는 다섯 인물을 추천해달라는 의미로 풀이됐다.

 

이 대목에서 박 의원은 1998년 당시 김대중 대통령과 주룽지 중국 총리의 한중정상회담을 떠올리기도 했다.

 

한국영화를 발전시킨 비결을 묻는 주 총리에게 당시 김 대통령이 ‘지원은 하되 간섭, 가위질하지 않으면 발전한다’고 말했다면서다.

 

영화 ‘암살자(들)’을 두고 “창작은 창작이라 생각한다”던 같은 날 부산국제영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡은 중국의 장이머우 감독 발언도 가져온 것으로 보였다.

 

“우리 문화 영화예술발전을 저해하는 ‘병오 문화5적’을 선정하기 위해 댓글로 추천바란다”는 박 의원의 글에는 그동안 작품을 비판해 온 국민의힘 주진우 의원 등이 언급되고 있다.

 

박 의원은 지난달 28일에도 SNS에 글을 올려 “‘암살자(들)’은 픽션 영화”라며 관람을 권유했다.


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