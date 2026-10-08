백지영, 서인영 싫어했던 이유 밝혔다 “친구가 싫어해서 나도 같이 싫어해”

서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 백지영이 과거 서인영을 싫어했던 이유를 털어놨다.

백지영은 7일 서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 공개된 영상에 출연해 과거 두 사람 사이에 있었던 오해를 돌아봤다.

이날 서인영은 백지영의 집을 찾았다. 백지영은 수제비를 먹고 싶다는 서인영을 위해 직접 음식을 준비하며 편안한 분위기 속에서 이야기를 나눴다.

대화 중 서인영은 백지영에게 과거 자신을 싫어했던 이유를 물었다. 백지영은 처음에는 “내가 너를 왜 싫어했는지는 기억이 안 난다. 그냥 싫었다”고 털어놨다.

그러다 과거 상황을 떠올린 백지영은 자신이 친하게 지내던 지인과 서인영 사이에 오해가 있었던 사실을 언급했다.

백지영은 “지금까지도 친하게 지내는 친구인데 그 친구와 인영이가 서로 오해가 있었다”며 “걔가 얘를 너무 싫어해서 내가 같이 싫어한 것”이라고 설명했다. 이어 “나랑은 상관이 없으니까 이유가 생각이 안 났던 것”이라고 덧붙였다.

서인영 역시 당시 기억을 꺼냈다. 특히 음악방송 대기실에서 겪었던 일을 언급하며 서운했던 마음을 털어놨다.

당시 백지영은 가수 린과 같은 대기실을 사용하고 있었고, 서인영이 대기실에 들어와 린과 함께 이야기를 나누고 있었다. 백지영은 두 사람이 떠드는 상황에서 서인영에게만 “너무 시끄러운데?”라며 지적했다고.

백지영은 “메이크업하는 테이블이 있고 뒤에 소파가 있었는데 난 그냥 뒤에 앉아 있었다. 둘이서 웃길래 내가 너한테 ‘너무 시끄러운데?’라고 했다”고 당시 상황을 설명했다.

이에 서인영은 “린 언니는 안 혼냈다. 난 그게 싫었다”며 “언니가 린 언니를 아끼는 게 보여서 부러웠다”고 말했다.

백지영은 자신의 행동이 잘못이었다고 인정했다. 그는 “너를 타깃으로 해서 ‘서인영 조용히 해’라고 한 게 잘못된 거다”라며 미안한 마음을 전했다.

당시 서인영과 제대로 대화를 나눠본 적이 없었다는 점도 이유로 꼽았다. 백지영은 “속을 알고 보면 착하고 여리고 그렇지만 그때는 제대로 된 대화를 해본 적이 없었다”고 말했다.

이어 당시 서인영이 ‘신상녀’라는 별명으로 불리며 큰 인기를 누리고 있던 시절을 떠올렸다. 백지영은 “그때 신상녀에, 보컬 짱짱하고 춤 잘 추고 잘나가던 상황이었다”며 당시 서인영의 활동 모습을 회상했다.

그러면서도 “그때는 겸손한 모습은 찾아볼 수 없었다”고 당시 자신이 느꼈던 감정을 솔직하게 밝혔다.

두 사람은 과거의 오해를 직접 털어놓으며 당시 서운했던 감정을 풀었다. 오랜 시간이 흐른 뒤 서로의 입장을 확인한 만큼, 이날 방송에서는 과거의 불편했던 관계보다는 편안한 분위기 속에서 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

한편 서인영은 이날 자신의 유튜브 채널을 통해 백지영과의 만남을 공개하며 과거 가요계에서 있었던 다양한 일화를 되짚었다.

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