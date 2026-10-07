“머물고 싶은 G밸리로”…금천구, G라인 프로젝트 추진 [지금 우리 동네는]

서울 금천구가 산업단지라는 G밸리의 기존 이미지를 바꾸고 일과 쉼, 자연과 문화가 함께하는 ‘사람이 머무는 산업단지’로 전환하기 위한 ‘G라인 프로젝트’(가칭)를 본격 추진한다.

7일 구에 따르면 이번 프로젝트는 가산디지털1로와 디지털로9길의 가로숲을 중심으로 민간 공개공지의 공유정원, 독산역과 가산디지털단지역 일대의 아름다운거리, 안양천 덮개공원 등 G밸리 곳곳에서 추진되는 사업을 연결해 하나의 녹색·보행·문화 네트워크를 구축하는 것이 목표다.

구는 서울시와 협력하는 가운데 특별조정교부금 31억원을 투입해 가산디지털1로와 디지털로9길 일대에 가로숲을 조성 중이다. 6일 가산디지털1로 일대 일부 구간을 착공했으며 디지털로9길 일대와 가산디지털1로 잔여구간은 이달 중 순차적으로 착공해 12월 말까지 가로숲 조성을 완료할 계획이다.

구는 보행자의 안전과 통행에 불편이 없도록 보행 유효폭을 우선적으로 확보하면서 거리 여건에 맞는 그늘목과 다양한 수목·초화류를 식재해 녹음과 계절감을 더한다는 방침이다. 아울러 G밸리와 맞닿아 있는 안양천의 자연과 녹지의 흐름을 산업단지 내부까지 끌어들일 예정이다.

최기찬 구청장은 “공간환경과 생활여건, 지역경제를 함께 변화시키는 종합적인 관점에서 G밸리를 개선하기 위한 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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