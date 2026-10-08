[경제 단신] LS일렉, 대만 전력솔루션 사업 확대 외

LS일렉, 대만 전력솔루션 사업 확대

LS일렉트릭은 대만 최대 석유화학 기업인 포모사플라스틱그룹의 계열사인 난야플라스틱, KHI와 합작법인(JV) 설립 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 전날 서울 LS용산타워에서 열린 체결식에는 구자균 LS일렉트릭 회장과 왕뤠이위 포모사플라스틱그룹 회장 등이 참석했다. 향후 합작법인은 대만 전력사업의 수주부터 설계, 기술까지 현지에서 신속하게 대응할 수 있는 역량을 확보해 수주 경쟁력을 높인다는 계획이다.

‘자동정지’ 한울원전 4호기 이달 재가동

터빈발전기 보호신호 여파로 자동정지된 한울원전 4호기가 재가동한다. 원자력안전위원회는 7일 한울 4호기 사건 조사 결과 고장난 기기 교체와 건전성 시험이 이뤄졌고 재발방지대책이 마련된 점 등을 토대로 재가동을 승인했다고 밝혔다. 경북 울진군에 위치한 한울 4호기는 지난 8월19일 발전기 차단기 단로기 고장과 원자로출력급감발계통의 미작동이 복합적으로 작용하면서 자동정지됐다. 한울 4호기는 준비과정을 거쳐 이달 중 재가동이 예상된다.

SKT, 한글날 100돌 ‘말모이’ AI로 부활

SK텔레콤은 한글날 제정 100주년을 맞아 국립국어원·국립한글박물관과 함께 인공지능(AI)으로 옛 우리말 기록을 분석해 일상에서 멀어진 순우리말을 수집하고, 글꼴을 제작하는 ‘2026 말모이 캠페인’을 전개한다고 7일 밝혔다. SK텔레콤의 자체 AI 파운데이션 모델인 ‘에이닷엑스(A.X) K2’가 제작한 ‘인공지능이 모은 아름다운 순우리말 100선’에는 반짝이는 잔물결을 뜻하는 ‘윤슬’과 쌓인 상태 그대로의 깨끗한 눈인 ‘숫눈’ 등이 포함됐다.

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