현대차 로봇사업에 ‘아마존 AI 두뇌 합류

현대차그룹 계열사인 보스턴다이나믹스가 아마존의 음성 비서 ‘알렉사’ 개발을 이끈 로히트 프라사드(사진)를 신임 최고경영자(CEO)로 영입했다. 로봇의 정교한 동작 기술에 인공지능(AI)의 판단·학습 능력을 결합하며 이를 산업 현장에 대규모로 활용하기 위한 인선으로 풀이된다.



보스턴다이나믹스는 6일(현지시간) 프라사드를 신임 CEO로 선임했다고 밝혔다. 이번 영입을 계기로 AI와 로보틱스의 결합을 가속하고 지능형 로봇의 상용화를 확대할 방침이다.



프라사드 CEO는 2013년 아마존에 합류해 알렉사의 AI 전략과 핵심 기술 개발에 참여했다. 알렉사와 범용인공지능(AGI) 조직을 이끌며 AI 모델 ‘노바’ 제품군 개발을 총괄했다. 특히 알렉사를 제품·서비스로 구현하고 개발자와 협력사가 참여하는 생태계로 확장한 경험이 강점으로 꼽힌다.



산업 현장에선 부품을 정확히 집어 옮기는 능력뿐 아니라 위치가 달라진 부품을 알아보고 작업 조건에 맞춰 행동을 조정하는 능력도 필요하다. 적용할 공정과 산업을 넓히려면 동작 제어와 환경 인식·판단·학습 역량을 함께 발전시켜야 한다.



로봇의 지능을 높여 활용 범위를 넓히려는 구상은 생산 현장을 로봇의 훈련과 검증에 활용하려는 현대차그룹의 전략과도 맞물린다. 현대차그룹은 2028년부터 아틀라스를 조립 순서에 맞춰 부품을 배치하는 서열 작업에 투입하고, 2030년에는 부품 조립으로 활용 범위를 넓힐 예정이다.



프라사드 CEO는 “보스턴다이나믹스는 세계 최고 수준의 로보틱스 기술력을 바탕으로 피지컬 AI를 구현하는 데 차별화한 역량을 갖춘 기업”이라며 “첨단 AI와 로보틱스를 융합해 현실 세계에서 의미 있는 가치를 창출하고 로보틱스의 적용 범위를 산업 전반으로 확장하겠다”고 말했다.

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