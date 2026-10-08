[이코노 브리핑] 농협금융, ‘서남권 NH금융허브’ 신설 외

농협금융, ‘서남권 NH금융허브’ 신설

NH농협금융은 서남권 성장엔진 지원을 강화하기 위해 4분기 ‘NH금융허브(가칭)’를 신설하고, 전남광주에 이미 보유하고 있는 100여개의 사무소와 1100여명의 임직원 인프라를 바탕으로 지역 밀착형 금융지원을 본격화할 계획이라고 7일 밝혔다. 은행은 전남광주 보증기관에 총 50억원 규모의 특별출연 등 기업금융 지원 활성화, 손해보험은 기업성 보험 확대, 증권과 벤처캐피털(VC)은 첨단산업 지원 및 혁신기업 투자, 캐피털은 기업여신 및 산업재 금융 등을 지원한다.

삼성證, 발행어음 2차 특판 12일 출시

삼성증권이 단기 금융상품인 발행어음의 2차 특판을 12일부터 판매한다고 7일 밝혔다. 지난달 1차 특판이 출시 이틀 반 만에 완판된 데 따른 후속 판매다. 2차 특판도 연 4.3%(세전)의 1년물이 1000억원 한도로 출시된다. 삼성증권 종합계좌 보유 고객에게 1인당 100만∼3억원 한도로 제공되고 한도 소진 시 조기 마감된다.

NH농협 비대면 주담대 금리 0.1%p 인하

NH농협은행이 대면에 이어 비대면 주택담보대출금리를 인하하기로 했다. 7일 금융권에 따르면 NH농협은행은 12일부터 비대면 주택담보대출 변동형 금리 상·하단을 0.1%포인트씩 인하하기로 했다. 비대면 전세 대환은 상단을 0.2%포인트 낮춘다. 이번 인하 조치는 금리 인상기 대출 실수요자의 부담을 경감하기 위한 조치로 풀이된다.

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