“상어에게 랜턴 쏘지 마세요”…부캉이 지키는 ‘자경단’ 등장했다

부산 북항 친수공원 인공수로에 장기 체류 중인 상어 ‘부캉이’를 보호하기 위해 밤마다 현장을 돌며 순찰하는 이른바 ‘부캉이 자경단’이 등장했다. 일부 방문객이 늦은 밤 상어에게 강한 조명을 비추는 등 관람 과정에서 부적절한 행동을 하자 시민들이 직접 제지에 나선 것이다.

7일 관련 보도와 온라인 게시물에 따르면 유튜버 ‘부산잼’, ‘흥구기’ 등은 최근 야간 시간대 북항 친수공원 일대를 돌며 부캉이의 모습을 실시간으로 중계하고 있다. 단순히 상어를 촬영하는 데 그치지 않고 주변을 살피면서 부캉이를 자극하는 관람객의 행동을 제지하는 등 사실상 현장 순찰 역할도 하고 있다.

부산 동구 북항 친수공원 수로에서 시민들이 상어 ‘부캉이’를 지켜보고 있다. 연합뉴스

논란이 된 것은 야간 관람객들의 조명 사용이다. 한 사회관계망서비스(SNS) 이용자는 최근 오후 8시 30분께 한 방문객이 대형 랜턴을 부캉이에게 비추면서 상어의 움직임을 따라갔다고 주장했다. 해당 게시물에는 유튜버가 이를 제지했고 주변에 있던 약 15명도 자리를 떠났다는 내용이 담겼다. 실제 유튜버들의 라이브 방송에서도 야간 현장을 돌며 관람객들의 행동을 살피는 모습이 공개되고 있다.

부캉이는 지난달 18일 북항 친수공원 인공수로에서 처음 발견된 뒤 2주 넘게 같은 곳에 머물고 있다. 국립수산과학원 조사 결과 몸길이 약 3ｍ의 암컷 흑상어로 확인됐다. 부산시 등 관계기관은 두 차례 구조작업을 진행했지만 바다로 내보내는 데 성공하지 못했다. 현재는 인위적인 구조작업을 중단하고 부캉이가 스스로 외해로 이동하는지를 지켜보고 있다.

부캉이를 보기 위해 북항을 찾는 사람도 급증했다. 부산시 집계에 따르면 지난 5일 오후 6시 기준 누적 방문객은 101만5800명에 달했다. 관계기관과 부산시설공단, 경찰 등은 방문객 안전을 위해 현장 순찰과 관리를 이어가고 있다.

부캉이를 둘러싼 관심이 커지면서 관람객들에게도 생태계와 야생동물을 대하는 기본적인 주의가 요구되고 있다. 온라인에서는 “구경하는 것도 좋지만 살아있는 생명인 만큼 쉬게 해야 한다”는 반응이 나오고 있다.

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