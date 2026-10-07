李대통령 "추격자 관행 벗어나 녹색대전환 설계자·선도자 돼야"

이재명 대통령은 7일 "녹색대전환은 국제 경쟁력을 확보하는 동시에 기후 위기로부터 국민의 삶과 터전을 지키는 확실한 미래 전략"이라고 말했다.



이 대통령은 이날 주재한 한국형 녹색 대전환(K-GX) 전략 및 민간 투자계획인 'K-GX 시그니처 프로젝트' 보고회에서 이같이 강조했다.

이재명 대통령이 7일 서울 한 회의장에서 열린 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

녹색대전환이란 기후 위기 대응과 탄소중립 달성을 위해 에너지, 산업, 경제, 사회 구조 전반을 친환경·탈탄소 체질로 근본적으로 바꾸는 국가적 전환 전략을 말한다.



이 대통령은 "기후 위기는 먼 미래의 일이 아닌, 인류의 생존을 위협하는 현실이 됐다"며 "올해 유럽에선 폭염으로 평년 대비 3만5천명 이상의 사망자가 추가로 발생했고, 네팔에서는 빙하가 무너져 내리는 참사가 있었다"고 돌아봤다.



이어 "이제는 환경과 성장 가운데 하나를 포기하는 상황이 아니다. 유럽의 탄소국경세를 비롯해 탄소 무역장벽이 날로 높아지고 있으며, 외국 기업들 역시 탄소 감축을 강력히 요구하고 있다"고 설명했다.



이 대통령은 "우리나라 첨단 산업의 초격차를 유지하고 3대 메가 프로젝트 성공을 위해서도 녹색시장 선점은 필수적"이라고 덧붙였다.



그러면서 "피할 수 없다면 즐기자는 말도 있다. 남을 뒤따르던 추격자 관행에서 벗어나, 이제는 우리가 직접 판을 짜는 녹색시장의 설계자·선도자가 돼야 한다"며 "녹색대전환 과정에서도 대한민국의 혁신 DNA가 힘을 발휘할 것"이라고 강조했다.



이 대통령은 구체적인 방안으로는 "지역의 산업 단지와 재생 에너지를 적극 활용해 녹색대전환이 새로운 지역 성장동력이 되는 방안을 함께 모색했으면 좋겠다"고 제안했다.



동시에 "노후 산단, 취약 업종, 저소득층 등 취약 계층이 녹색대전환 과정에서 소외되지 않도록 각별히 신경 써야 한다"고 당부했다.

<연합>

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