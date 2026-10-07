경찰, 금융기관 해킹 IP 상당수 '세탁용' 확인…국제공조로 추적

최근 동시다발로 발생한 금융기관 해킹에 이용된 인터넷주소(IP) 상당수가 공격자의 흔적을 감추기 위한 '세탁용'으로 확인됐다.



경찰은 이러한 점을 확인하고 국제공조를 통해 해킹 경로를 추적하고 있다고 밝혔다.

금융권 연쇄 해킹 사건과 관련 대해 경찰이 28명 규모 전담수사팀을 꾸리고 정식 수사에 나선다고 밝힌 지난 6일 서울 시내 한 건물에 설치된 시중 은행 현금 자동 입출금기(ATM) 모습.

7일 연합뉴스 취재를 종합하면 경찰은 사건과 관련된 IP 28개를 분석해 상당수가 세탁용임을 확인했다. 나머지 IP도 같은 용도로 쓰였는지 정밀하게 검증하고 있다.



금융감독원은 전날 중복을 제외한 공격 IP 28개를 일부 국가 정보와 함께 금융권에 공유했다.



다만 소재 국가가 확인되더라도 우회 접속 가능성이 있어 국가 정보 해석에 유의해야 한다고 설명했다.



경찰은 이런 우회 흔적을 검증하며 해킹 경로를 추적하고 있다.



경로상 정보를 확인하는 데 필요한 국제공조를 이미 진행했으며, 분석 결과에 따라 추가 공조도 진행할 수 있다.



수사에 필요한 자료 확보와 분석도 상당히 진행된 것으로 파악됐다.



경찰은 관계기관 협조를 통해 수사에 필요한 자료를 충분히 확보했으며, 분석을 진행하고 있다.



경찰은 지난 1일 금융권 해킹사건과 관련해 입건 전 조사(내사)에 착수했으며, 사실관계 확인을 거쳐 정보통신망법 위반 혐의 정식 수사로 전환했다고 전날 발표했다.



경찰청 사이버테러수사대를 전담수사팀으로 지정하고 사이버테러대응과장을 팀장으로 4개 팀, 28명을 투입했다.



사이버수사는 경찰이 전담 조직과 전문 인력을 바탕으로 해킹 사건 수사 경험과 분석 노하우를 축적해온 분야다.



이와 함께 경찰은 이번 사건이 중대범죄수사청에 통보해야 하는 사안인지도 검토하고 있다.



피해 금융기관 자체는 국가핵심기반에 해당하지 않는다고 판단했지만, 침해받은 시스템이 전자금융기반시설에 해당하는지 확인하기 위해 금융위원회에 유권해석을 의뢰했다.



경찰은 이첩 여부에 대한 판단과 별개로 수사를 이어가고 있으며, 관할 검토가 자료 확보나 분석을 늦추는 상황은 아니라는 입장이다.

<연합>

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